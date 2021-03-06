Главные новости дня. Кокорин травмировался, Рыжиков завершит карьеру по окончании сезона

«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров.

Промес: «В «Севилье» я играл в защите! Это было просто убийственно».

Marca: Азар получил новую травму.

«Ювентус» хочет летом бесплатно подписать Агуэро.

Клопп: «Мне не нужны игроки, которые готовы уйти из «Ливерпуля» из-за непопадания в ЛЧ».

FotbollDirekt: Ибрагимович возобновит карьеру в сборной Швеции.

Агент: «Рыжиков завершит карьеру по окончании сезона».

Кокорин пропустит ближайший матч «Фиорентины» из-за травмы.

Адольфо Гайч с ассиста Бенито Виолы забил дебютный гол в чемпионате Италии.

Слуцкий: «У «Рубина» перед игрой с «Зенитом» кадровые проблемы массового характера».