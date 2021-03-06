Клопп: «Мне не нужны игроки, которые готовы уйти из «Ливерпуля» из-за непопадания в ЛЧ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своем отношении к тому, что некоторые футболисты могут покинуть клуб, если в следующем сезоне команда не будет играть в Лиге чемпионов.

«Сейчас об этом нет смысла беспокоиться. Знаю, что наши футболисты верны. Уверен, что такой проблемы не будет. Несколько лет назад мы говорили, что если футболист не хочет переходить к нам из-за того, что мы не играем в ЛЧ, то мы и сами не хотим его. Точно так же мне не нужны игроки, которые готовы уйти из «Ливерпуля» из-за непопадания в ЛЧ.

Ничего личного, но так всегда было и будет. Всегда нужно подбирать правильный состав под определенные задачи, и если он у тебя есть, переживать не о чем», – сказал Клопп.