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    Клопп: «Мне не нужны игроки, которые готовы уйти из «Ливерпуля» из-за непопадания в ЛЧ»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своем отношении к тому, что некоторые футболисты могут покинуть клуб, если в следующем сезоне команда не будет играть в Лиге чемпионов.

    «Сейчас об этом нет смысла беспокоиться. Знаю, что наши футболисты верны. Уверен, что такой проблемы не будет. Несколько лет назад мы говорили, что если футболист не хочет переходить к нам из-за того, что мы не играем в ЛЧ, то мы и сами не хотим его. Точно так же мне не нужны игроки, которые готовы уйти из «Ливерпуля» из-за непопадания в ЛЧ.

    Ничего личного, но так всегда было и будет. Всегда нужно подбирать правильный состав под определенные задачи, и если он у тебя есть, переживать не о чем», – сказал Клопп.

    • «Ливерпуль» набрал 43 очка в 27 турах АПЛ.
    • Команда занимает седьмое место в турнирной таблице лиги.
    • Отставание от топ-4 составляет четыре балла.

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    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4521

      Cleaner 23 минуты назад

      Нужен ли Ливерпулю тренер, который допустит непопадание клуба в Лигу Чемпионов?
      Хотя прежние заслуги Клоппа помогут ему избежать отставки в этом году.

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      Рейтинг: +19327

      bset 1 час назад

      Игроки: "Нам не нужна команда, которая не играет в ЛЧ"

      Почему игроки, у которых каждый сезон на счету, должны ждать попадания в главный турнир клубного футбола, когда есть возможность уже сейчас себя проявлять? Для чего жертвовать собой? Чтобы ждать, тянуть команду в ЛЧ, а потом сесть на скамейку после усиления твоей позиции под ЛЧ другим игроком? Сомнительное удовольствие.

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      Рейтинг: +4521

      Cleaner > bset 22 минуты назад

      Игрокам можно сказать только одно - Играйте лучше и попадете в ЛЧ. За вас это никто не сделает. Расслабились, зазвездились, вот и проигрываете.

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      Рейтинг: +11375

      Cules2013 1 час назад

      Юрген прав. Игроки, которых интересуют деньги и популярность, не будут на поле работать на все 100. Уже сколько раз было такое, что наёмники, скорее, ведут клуб вниз, чем наверх, несмотря на их талант.

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      Рейтинг: +19327

      bset > Cules2013 1 час назад

      Если не нужны наемники, пусть играют воспитанниками. А то набрали кучу наемников, а потом удивляются, что они ведут себя как наемники.

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      Рейтинг: +10

      сштык 1 час назад

      на Ливерпуле можно хайпануть, намечается грандиозный скандал кто самый крутой в команде.

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