Промес: «В «Севилье» я играл в защите! Это было просто убийственно»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес порассуждал о причинах своего неудачного выступления за «Севилью».

– Прощаясь с болельщиками «Севильи», ты написал в инстаграме: «Жаль, вы не увидели моего максимума». Почему в Испании у тебя не все получилось?

– Потому что я играл в защите! Это было просто убийственно. Вот вы знаете, кто такой Промес. Можете представить его в обороне?!

Старался, улыбался, но это был не я. В таком режиме меня хватило на год. Потом ушел в «Аякс» – и снова стал прежним Квинси.

Мои крутые стороны – это голы и результативные передачи. А в «Севилье» я заботился о том, чтобы мы не пропустили. Зато набрался опыта и стал универсальнее – тоже плюс.