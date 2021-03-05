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    Промес: «В «Севилье» я играл в защите! Это было просто убийственно»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес порассуждал о причинах своего неудачного выступления за «Севилью».

    – Прощаясь с болельщиками «Севильи», ты написал в инстаграме: «Жаль, вы не увидели моего максимума». Почему в Испании у тебя не все получилось?

    – Потому что я играл в защите! Это было просто убийственно. Вот вы знаете, кто такой Промес. Можете представить его в обороне?!

    Старался, улыбался, но это был не я. В таком режиме меня хватило на год. Потом ушел в «Аякс» – и снова стал прежним Квинси.

    Мои крутые стороны – это голы и результативные передачи. А в «Севилье» я заботился о том, чтобы мы не пропустили. Зато набрался опыта и стал универсальнее – тоже плюс.

    • В августе 2018 года «Севилья» купила голландца за 21 миллион евро.
    • Промес провел в Испании менее года и был продан «Аяксу».
    • В составе «Севильи» он забил три гола и сделал девять ассистов в 49 матчах.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +959

      Maxi_7 2 часа назад

      Травма всмысле пищевое отравление?) Охотно верим...

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      Ответить
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      Рейтинг: +9265

      Литейный4 3 часа назад

      Свинси Промяс много говорит, а сам дупель пусто. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +10894

      Persona_non_Grata > Литейный4 50 минут назад

      Ты повторяешься , отвечу тебе тем же - Судя по всему у тебя в башке пусто пусто ( .

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      Рейтинг: +2942

      Из Твери Леха 3 часа назад

      видимо когда тренер ставит тебя в защиту, то он как бы намекает, что ты хреновый полузащитник))

      0
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      Рейтинг: +10894

      Persona_non_Grata > Из Твери Леха 3 часа назад

      Когда читаю твои комменты , убеждаюсь , что " чукча не писатель ... "

      1
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      Рейтинг: +16025

      vladimir-7 3 часа назад

      Что-то Промеж расхвалился, ну прямо как Ибрагимович или Рональду.

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      Рейтинг: +2744

      Бомбардиръ 4 часа назад

      А вратарем он ещё не был... Надо исправляться, тоже ради плюса)

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