Промес: «В «Севилье» я играл в защите! Это было просто убийственно»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес порассуждал о причинах своего неудачного выступления за «Севилью».
– Прощаясь с болельщиками «Севильи», ты написал в инстаграме: «Жаль, вы не увидели моего максимума». Почему в Испании у тебя не все получилось?
– Потому что я играл в защите! Это было просто убийственно. Вот вы знаете, кто такой Промес. Можете представить его в обороне?!
Старался, улыбался, но это был не я. В таком режиме меня хватило на год. Потом ушел в «Аякс» – и снова стал прежним Квинси.
Мои крутые стороны – это голы и результативные передачи. А в «Севилье» я заботился о том, чтобы мы не пропустили. Зато набрался опыта и стал универсальнее – тоже плюс.
- В августе 2018 года «Севилья» купила голландца за 21 миллион евро.
- Промес провел в Испании менее года и был продан «Аяксу».
- В составе «Севильи» он забил три гола и сделал девять ассистов в 49 матчах.
Источник: Официальный сайт «Спартака»