«Ювентус» хочет летом бесплатно подписать Агуэро

Старая синьора, себе не изменяет, я в этом плане Баварию понимаю, они , как -то безобидно молодежью все делают, Аякс теже, Боруссия так же) ну возьмем Месси, ну Агуэро, Ну еще что-то,
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро остается в списке трансферных целей «Ювентуса».
Как сообщает Goal.com со ссылкой на Sport Mediaset, туринский клуб хочет подписать 32-летнего футболиста по окончании этого сезона, когда он станет свободным агентом.
В «Ювентусе» считают, что аргентинец должен эффективно дополнить в атаке Криштиану Роналду.
- Ранее сообщалось, что форвард также интересен «Барселоне», «ПСЖ» и «Интеру».
- В текущем сезоне Агуэро забил два гола в 11 матчах.