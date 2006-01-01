«Ювентус» хочет летом бесплатно подписать Агуэро

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро остается в списке трансферных целей «Ювентуса».

Как сообщает Goal.com со ссылкой на Sport Mediaset, туринский клуб хочет подписать 32-летнего футболиста по окончании этого сезона, когда он станет свободным агентом.

В «Ювентусе» считают, что аргентинец должен эффективно дополнить в атаке Криштиану Роналду.