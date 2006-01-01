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    «Ювентус» хочет летом бесплатно подписать Агуэро

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро остается в списке трансферных целей «Ювентуса».

    Как сообщает Goal.com со ссылкой на Sport Mediaset, туринский клуб хочет подписать 32-летнего футболиста по окончании этого сезона, когда он станет свободным агентом.

    В «Ювентусе» считают, что аргентинец должен эффективно дополнить в атаке Криштиану Роналду.

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    Источник: Goal.com

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +135

      BlackMurderDeco 1 час назад

      Старая синьора, себе не изменяет, я в этом плане Баварию понимаю, они , как -то безобидно молодежью все делают, Аякс теже, Боруссия так же) ну возьмем Месси, ну Агуэро, Ну еще что-то,

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      Рейтинг: +11375

      Cules2013 1 час назад

      В Юве таких любят, да и менее силовой чемпионат Италии может прийтись кстати возрастному Агуэро. И травм может будет меньше. Правда его связка с Роналду - это забавно, учитывая, что Серхио близкий друг Месси. Да и з/п он попросит не кислую, а тут всплывают новости, что Ювентусу нужно сокращать расходы на з/п.

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      Рейтинг: +966

      PassCSKA 3 часа назад

      Уверен что он еще позажигает пару лет

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