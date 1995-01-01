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    «Барса», «ПСЖ», «Ювентус» и «Интер» заинтересованы в Агуэро

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в Испании, Италии или Франции.

    По информации El Chiringuito TV, на 32-летнего аргентинца претендуют «Барселона», «ПСЖ», «Ювентус» и «Интер».

    Представители перечисленных клубов уже контактировали с футболистом.

    • Летом Агуэро станет свободным агентом.
    • В текущем сезоне форвард провел за «Сити» девять матчей и забил два гола.
    • Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.

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    Источник: El Chiringuito TV

    El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

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