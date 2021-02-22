«Барса», «ПСЖ», «Ювентус» и «Интер» заинтересованы в Агуэро

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в Испании, Италии или Франции.
По информации El Chiringuito TV, на 32-летнего аргентинца претендуют «Барселона», «ПСЖ», «Ювентус» и «Интер».
Представители перечисленных клубов уже контактировали с футболистом.
- Летом Агуэро станет свободным агентом.
- В текущем сезоне форвард провел за «Сити» девять матчей и забил два гола.
- Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.
Источник: El Chiringuito TV
El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».