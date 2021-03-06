Слуцкий: «У «Рубина» перед игрой с «Зенитом» кадровые проблемы массового характера»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пожаловался на ограниченный набор футболистов перед матчем 21-го тура РПЛ против «Зенита». Игра состоится 8 марта в Казани.

«У нас достаточно серьeзные кадровые проблемы. Они существовали и перед игрой со «Спартаком». Перед игрой с «Зенитом» они приняли совсем уже массовый характер. Учитывая количество дисквалификаций и травм, поэтому наша основная задача – чтобы те футболисты, которые готовятся к игре, вышли в оптимальном состоянии.

Не все наверно смогут играть на своих родных позициях. Чтобы те, кто будут играть не совсем в своей позиции, максимально качественно себя проявили. Поэтому в данном случае о сопернике мы думаем во вторую очередь. Понятно, что «Зенит» – это лучшая команда нашего чемпионата, укомплектованная игроками высочайшего уровня. Но нас беспокоит не только соперник, но и мы сами», – сказал Слуцкий.