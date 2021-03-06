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  • Слуцкий: «У «Рубина» перед игрой с «Зенитом» кадровые проблемы массового характера»

Слуцкий: «У «Рубина» перед игрой с «Зенитом» кадровые проблемы массового характера»

6 марта 2021, 20:38
12

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пожаловался на ограниченный набор футболистов перед матчем 21-го тура РПЛ против «Зенита». Игра состоится 8 марта в Казани.

«У нас достаточно серьeзные кадровые проблемы. Они существовали и перед игрой со «Спартаком». Перед игрой с «Зенитом» они приняли совсем уже массовый характер. Учитывая количество дисквалификаций и травм, поэтому наша основная задача – чтобы те футболисты, которые готовятся к игре, вышли в оптимальном состоянии.

Не все наверно смогут играть на своих родных позициях. Чтобы те, кто будут играть не совсем в своей позиции, максимально качественно себя проявили. Поэтому в данном случае о сопернике мы думаем во вторую очередь. Понятно, что «Зенит» – это лучшая команда нашего чемпионата, укомплектованная игроками высочайшего уровня. Но нас беспокоит не только соперник, но и мы сами», – сказал Слуцкий.

  • «Зенит» лидирует в турнире.
  • «Рубин» занимает 8-е место.
  • В 1-м круге «Рубин» обыграл соперника в Санкт-Петербурге.

Источник: официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Слуцкий Леонид
Комментарии (12)
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Ганнибал Лектор
1615054146
По качеству игры еще вопрос: кто из этих соперников является лучшей командой чемпионата?
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DOCTOR PENALTY
1615055008
"Не ссать и не бояться!", - как говорит лидер ЛДПР!
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ySS
1615056356
Да ладно, Леонит, не плачь крокодильими) Выиграли в Москве, отдохнули в Турции, можно готовиться к Уфе Без кадровых проблем)
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Боцман59rus
1615056966
А у зенита нет тренера, так что не дрейф
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Бриг
1615058693
Ничего, потом пошутишь жестко, как любишь - и на плаху
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De_Frenki
1615060976
РАЗВОДИТ БОМЖЕЙ...АЙ ЛЕНЬКА МОЛОДЕЦ
Ответить
Masteralex
1615065321
у Зенита проблем не меньше, так что давай Лёня, помогай ЦСКА становиться чемпионами
Ответить
portero
1615099625
Это не важно, у Зенита есть Семак, он что-нибудь "придумает"...
Ответить
Nevsky_RU
1615102944
У Зенита проблемы посерьёзней: Семак, некачественные леги и паспортисты, антипрофессиональный менеджмент. Так что у Губина будет гандикап))
Ответить
paracetamol
1615108276
Количество дисквалификаций и травм растет пропорционально постановке костоломной игры тренером. Не так-ли, Лёня?
Ответить
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