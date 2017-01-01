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    Слуцкий: «У «Рубина» перед игрой с «Зенитом» кадровые проблемы массового характера»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пожаловался на ограниченный набор футболистов перед матчем 21-го тура РПЛ против «Зенита». Игра состоится 8 марта в Казани.

    «У нас достаточно серьeзные кадровые проблемы. Они существовали и перед игрой со «Спартаком». Перед игрой с «Зенитом» они приняли совсем уже массовый характер. Учитывая количество дисквалификаций и травм, поэтому наша основная задача – чтобы те футболисты, которые готовятся к игре, вышли в оптимальном состоянии.

    Не все наверно смогут играть на своих родных позициях. Чтобы те, кто будут играть не совсем в своей позиции, максимально качественно себя проявили. Поэтому в данном случае о сопернике мы думаем во вторую очередь. Понятно, что «Зенит» – это лучшая команда нашего чемпионата, укомплектованная игроками высочайшего уровня. Но нас беспокоит не только соперник, но и мы сами», – сказал Слуцкий.

    • «Зенит» лидирует в турнире.
    • «Рубин» занимает 8-е место.
    • В 1-м круге «Рубин» обыграл соперника в Санкт-Петербурге.

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    Источник: официальный сайт «Рубина»

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    Сегодня, 20:38
    Комментарии6
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      Рейтинг: +378

      De_Frenki 23 минуты назад

      РАЗВОДИТ БОМЖЕЙ...АЙ ЛЕНЬКА МОЛОДЕЦ

      0
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      Рейтинг: +1923

      Бриг 1 час назад

      Ничего, потом пошутишь жестко, как любишь - и на плаху

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20929

      Боцман59rus 1 час назад

      А у зенита нет тренера, так что не дрейф

      1
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      Рейтинг: +1566

      ySS 1 час назад

      Да ладно, Леонит, не плачь крокодильими)
      Выиграли в Москве, отдохнули в Турции, можно готовиться к Уфе
      Без кадровых проблем)

      0
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      Рейтинг: +20268

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      "Не ссать и не бояться!", - как говорит лидер ЛДПР!

      0
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      Рейтинг: +3782

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      По качеству игры еще вопрос: кто из этих соперников является лучшей командой чемпионата?

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