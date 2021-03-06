Агент: «Рыжиков завершит карьеру по окончании сезона»

Алексей Сафонов, агент вратаря «Тамбова» Сергея Рыжикова, рассказал о планах своего клиента на будущее.

– Сезон закончит – уйдет. Ну, где-то начнет тренировать.

– То есть, он завершит карьеру футболиста?

– Устал он уже от всех этих нервотрепок. Думаю, да Сергей завершит карьеру. В любом случае последнее слово за ним, но к этому все идет.

– Какие эмоции у вас в связи с завершением карьеры одного из самых «долгих» ваших клиентов?

– Единственно жалко, что заканчивает в такой команде, как «Тамбов» и на такой ноте. В команде, которая: «я тебя слепила из того, что было». Знаете, такая песня есть. А так, я не сомневаюсь, что из него нормальный тренер выйдет. Его уважают и любят болельщики, специалисты, футболисты. У нас же как: Акинфеева никогда не примут фанаты «Спартака» и другие подобные примеры. А у Сереги со всеми хорошие отношения.