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    Агент: «Рыжиков завершит карьеру по окончании сезона»

    Алексей Сафонов, агент вратаря «Тамбова» Сергея Рыжикова, рассказал о планах своего клиента на будущее.

    – Сезон закончит – уйдет. Ну, где-то начнет тренировать.

    – То есть, он завершит карьеру футболиста?

    – Устал он уже от всех этих нервотрепок. Думаю, да Сергей завершит карьеру. В любом случае последнее слово за ним, но к этому все идет.

    – Какие эмоции у вас в связи с завершением карьеры одного из самых «долгих» ваших клиентов?

    – Единственно жалко, что заканчивает в такой команде, как «Тамбов» и на такой ноте. В команде, которая: «я тебя слепила из того, что было». Знаете, такая песня есть. А так, я не сомневаюсь, что из него нормальный тренер выйдет. Его уважают и любят болельщики, специалисты, футболисты. У нас же как: Акинфеева никогда не примут фанаты «Спартака» и другие подобные примеры. А у Сереги со всеми хорошие отношения.

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    Источник: ТНВ

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