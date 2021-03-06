FotbollDirekt: Ибрагимович возобновит карьеру в сборной Швеции

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получит вызов в сборную Швеции на мартовские матчи отбора ЧМ-2022, утверждает FotbollDirekt.
По информации источника, 39-летний футболист дал согласие тренерскому штабу национальной команды, который просил его вернуться.
Ожидается, что о возвращении форварда будет объявлено 16 марта, когда опубликуют заявку сборной на ближайшие игры.
- Ибрагимович выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 год.
- Он забил 62 гола в 116 матчах, благодаря чему удерживает звание лучшего бомбардира в истории команды.
Источник: FotbollDirekt
Шведский новостной ресурс о футболе. Его аудитория в твиттере - 16,6 тысячи подписчиков.