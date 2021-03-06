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    FotbollDirekt: Ибрагимович возобновит карьеру в сборной Швеции

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получит вызов в сборную Швеции на мартовские матчи отбора ЧМ-2022, утверждает FotbollDirekt.

    По информации источника, 39-летний футболист дал согласие тренерскому штабу национальной команды, который просил его вернуться.

    Ожидается, что о возвращении форварда будет объявлено 16 марта, когда опубликуют заявку сборной на ближайшие игры.

    • Ибрагимович выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 год.
    • Он забил 62 гола в 116 матчах, благодаря чему удерживает звание лучшего бомбардира в истории команды.

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    Источник: FotbollDirekt

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +969

      Dr.Metal 2 минуты назад

      Просто уникальный парень

      0
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      Рейтинг: +11394

      Skull_Boy 36 минут назад

      А нужен ли он, после его слов об сборной

      0
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      Рейтинг: +2321

      Fusballer 41 минуту назад

      Ибра крут!

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