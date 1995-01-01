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    Бундеслига. «Лейпциг» победил «Фрайбург», «Байер» – «Боруссию» М и другие результаты

    Идущий вторым в Бундеслиге «Лейпциг» переиграл в гостях «Фрайбург». Принадлежащий «Спартаку» Гус Тиль вышел на замену на 69-й минуте.

    Другой участник плей-офф Лиги чемпионов «Боруссия» из Менхенгладбаха уступила дома «Байеру».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 24-й тур

    Боруссия М – Байер – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Шик, 76.

    Айнтрахт – Штутгарт – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Калайджич, 68; 1:1 – Костич, 69.

    Герта – Аугсбург – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бенеш, 2; 1:1 – Пентек, 62; 2:1 – Лукебакио, 87 (с пенальти).

    Фрайбург – Лейпциг – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Нкунку, 41; 0:2 – Сорлот, 64; 0:3 – Форсберг, 79.

    Хоффенхайм – Вольфсбург – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Баумгартнер, 8; 1:1 – Вегхорст, 23; 2:1 – Крамарич, 41.

    Удаления: нет – Отавио, 90+4.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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