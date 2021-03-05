Тимощук: «Планировал стать тренером и думаю, что когда-то стану главным»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, что в будущем планирует начать самостоятельную тренерскую карьеру.

– Вам 41 год, вы давно в «Зените», у вас есть лицензия PRO. Интересно попробовать себя главным тренером?

— Даже не знаю. Такие амбиции, конечно, должны быть. Я планировал стать тренером и сейчас думаю о том, что когда-то стану главным. Но в данный момент получаю удовольствие от того, что работаю в родной команде, которая ставит перед собой высокие цели.

У нас прекрасный тренерский штаб во главе с Сергеем Семаком. Это очень важно, мне комфортно.

Украинец входит в тренерский штаб «Зенита» с весны 2017 года.

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