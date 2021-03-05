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    Тимощук: «Планировал стать тренером и думаю, что когда-то стану главным»

    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, что в будущем планирует начать самостоятельную тренерскую карьеру.

    – Вам 41 год, вы давно в «Зените», у вас есть лицензия PRO. Интересно попробовать себя главным тренером?

    — Даже не знаю. Такие амбиции, конечно, должны быть. Я планировал стать тренером и сейчас думаю о том, что когда-то стану главным. Но в данный момент получаю удовольствие от того, что работаю в родной команде, которая ставит перед собой высокие цели.

    У нас прекрасный тренерский штаб во главе с Сергеем Семаком. Это очень важно, мне комфортно.

    • Украинец входит в тренерский штаб «Зенита» с весны 2017 года.

    Тимощук − волосы, иконы, вегетарианство, покер, счастливые кроссовки. Большое интервью

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1641

      Nevsky_RU 2 часа назад

      Ну т.е. если коротко то - з.п. комфортная)

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      Рейтинг: +45639

      portero 2 часа назад

      Конечно комфортно , собрались 15 типо тренеров и рубят денюжку как хорошие тренера, а на деле дно все...

      0
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      Рейтинг: +20259

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Казахстан ждёт.

      0
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      Рейтинг: +2544

      Питерский князь 8 часов назад

      Давай, меняй Семака!

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