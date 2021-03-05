Романцев – об операции на сердце: «Врачи сказали, что счет шел на часы»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал о самочувствии после операции на сердце.

– Обживаюсь на новом месте. Условия здесь, в 51-й больнице, отличные: врачи – профессионалы, современное оборудование, заботливый персонал. Даже телевизор мне поставили. Так что теперь и футбол можно смотреть.

— А не запретят медики? После операции волноваться, наверное, ни к чему.

— Я свое на тренерской скамейке отволновался. К тому же надеюсь, что «Спартак» в этом чемпионате больше не даст для этого повода.

Сейчас идет процесс послеоперационного восстановления — капельницы, лекарства. А дальше, исходя из показателей, станут приниматься дальнейшие решения.

Один из докторов после операции сказал: «Еще бы пару часов промедления, и пришлось бы вас, Олег Иванович, везти не в больницу, а в другое место».