«Спартак» выйдет на матч с «Краснодаром» в футболках в поддержку Романцева

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов анонсировал акцию команды в поддержку Олега Романцева.
«Все в команде и клубе переживают о здоровье Олега Ивановича и желают ему скорейшего выздоровления. Игроки выйдут на матч против «Краснодара» в футболках со словами поддержки в его адрес», – сказал Фетисов.
- «Спартак» примет «Краснодар» в 21-м туре РПЛ.
- Матч состоится 7 марта в 19:00 мск.
- 67-летнего Романцева в начале недели госпитализировали с инфарктом.
- Сегодня его перевели из реанимации в палату.
Источник: ТАСС