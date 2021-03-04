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    «Спартак» выйдет на матч с «Краснодаром» в футболках в поддержку Романцева

    Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов анонсировал акцию команды в поддержку Олега Романцева.

    «Все в команде и клубе переживают о здоровье Олега Ивановича и желают ему скорейшего выздоровления. Игроки выйдут на матч против «Краснодара» в футболках со словами поддержки в его адрес», – сказал Фетисов.

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    Источник: ТАСС

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    04.03.2021 19:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8977

      alex1951 11 часов назад

      Футболки футболками,но для Олега Ивановича важнее всего для здоровья - это
      Победа!
      Это вам не футболку напялить....
      Вот ,,Краснодар,, напялить ,это вещщ!)))

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