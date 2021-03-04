«Спартак» выйдет на матч с «Краснодаром» в футболках в поддержку Романцева

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов анонсировал акцию команды в поддержку Олега Романцева.

«Все в команде и клубе переживают о здоровье Олега Ивановича и желают ему скорейшего выздоровления. Игроки выйдут на матч против «Краснодара» в футболках со словами поддержки в его адрес», – сказал Фетисов.