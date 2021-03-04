Трахтенберг – о Романцеве: «В полдень Олега Ивановича перевели из реанимации в палату»

Консультант «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал о состоянии бывшего главного тренера москвичей Олега Романцева, ранее перенесшего операцию на сердце.
«Сегодня в полдень Олега Ивановича перевели из реанимации в палату. Голос относительно бодрый. Все это радует!
Но пока звонками, даже с пожеланиями скорейшего выздоровления, лучше не беспокоить. В этом случае, пусть хотя бы на чуть-чуть, выздоровление наступит раньше. Дай-то Бог...» – написал Трахтенберг в твиттере.
- Во вторник, 2 марта, Романцев был госпитализирован с инфарктом.
- Романцев успешно перенес операцию на сердце.
- По словам экс-тренера «Спартака», его чудом успели спасти.
Романцев: «После операции хотел отправиться домой, но врач попросил на денек задержаться в больнице»
Источник: твиттер Леонида Трахтенберга