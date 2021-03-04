Трахтенберг – о Романцеве: «В полдень Олега Ивановича перевели из реанимации в палату»

Консультант «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал о состоянии бывшего главного тренера москвичей Олега Романцева, ранее перенесшего операцию на сердце.

«Сегодня в полдень Олега Ивановича перевели из реанимации в палату. Голос относительно бодрый. Все это радует!

Но пока звонками, даже с пожеланиями скорейшего выздоровления, лучше не беспокоить. В этом случае, пусть хотя бы на чуть-чуть, выздоровление наступит раньше. Дай-то Бог...» – написал Трахтенберг в твиттере.

Романцев: «После операции хотел отправиться домой, но врач попросил на денек задержаться в больнице»