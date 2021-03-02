Романцев: «После операции хотел отправиться домой, но врач попросил на денек задержаться в больнице»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев прокомментировал состояние своего здоровья.

«Вчера я почувствовал себя плохо, стало трудно дышать. Вызвали «Скорую», она очень быстро приехала. Констатировали предынфарктное состояние, отвезли в отделение реанимации 51-й больницы в Филях.

Сразу положили на операционный стол, сделали операцию, поставили стент. Самочувствие у меня резко улучшилось. Хотел даже тут же отправиться домой, но сказали, что не стоит торопиться. Сегодня осмотрел врач, он также отметил, что все в порядке, но попросил на денек задержаться в больнице.

Хотел бы отметить своих друзей – Валерия Газзаева, Бориса Игнатьева, Михаила Гершковича и других, – все звонили, предлагали помощь, но мне уже оперативно помогли. Передаю слова благодарности болельщикам «Спартака», о переживаниях которых мне рассказали», – заявил Романцев.

Федун – Романцеву: «Хочу пожелать великому тренеру скорее восстановиться. Здоровья, Олег Иванович!»