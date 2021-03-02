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  • Романцев: «После операции хотел отправиться домой, но врач попросил на денек задержаться в больнице»

Романцев: «После операции хотел отправиться домой, но врач попросил на денек задержаться в больнице»

2 марта 2021, 14:00
5

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев прокомментировал состояние своего здоровья.

«Вчера я почувствовал себя плохо, стало трудно дышать. Вызвали «Скорую», она очень быстро приехала. Констатировали предынфарктное состояние, отвезли в отделение реанимации 51-й больницы в Филях.

Сразу положили на операционный стол, сделали операцию, поставили стент. Самочувствие у меня резко улучшилось. Хотел даже тут же отправиться домой, но сказали, что не стоит торопиться. Сегодня осмотрел врач, он также отметил, что все в порядке, но попросил на денек задержаться в больнице.

Хотел бы отметить своих друзей – Валерия Газзаева, Бориса Игнатьева, Михаила Гершковича и других, – все звонили, предлагали помощь, но мне уже оперативно помогли. Передаю слова благодарности болельщикам «Спартака», о переживаниях которых мне рассказали», – заявил Романцев.

Федун – Романцеву: «Хочу пожелать великому тренеру скорее восстановиться. Здоровья, Олег Иванович!»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег
Комментарии (5)
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алдан2014
1614687356
Здоровья вам Олег Иванович!!
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shurik45
1614688111
Скорейшего выздоровления ,Олегу Ивановичу!
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rash1959
1614694632
"Операция - очень громко сказано. "Стентирование - это не операция, а манипуляция, но сильно и быстро выручает и спасает жизнь. Здоровья в дальнейшем спартаковскому ветерану. Теперь, Олег Иванович, просто рыбалка, без ничего.
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slavа0508
1614695507
Здоровья Олег Иванович,,,
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Добрый Бобер
1614707369
Ого! Не знал, что в нашу больницу таких известных людей кладут. Олегу Ивановичу здоровья!
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