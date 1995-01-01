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    Романцев: «После операции хотел отправиться домой, но врач попросил на денек задержаться в больнице»

    Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев прокомментировал состояние своего здоровья.

    «Вчера я почувствовал себя плохо, стало трудно дышать. Вызвали «Скорую», она очень быстро приехала. Констатировали предынфарктное состояние, отвезли в отделение реанимации 51-й больницы в Филях.

    Сразу положили на операционный стол, сделали операцию, поставили стент. Самочувствие у меня резко улучшилось. Хотел даже тут же отправиться домой, но сказали, что не стоит торопиться. Сегодня осмотрел врач, он также отметил, что все в порядке, но попросил на денек задержаться в больнице.

    Хотел бы отметить своих друзей – Валерия Газзаева, Бориса Игнатьева, Михаила Гершковича и других, – все звонили, предлагали помощь, но мне уже оперативно помогли. Передаю слова благодарности болельщикам «Спартака», о переживаниях которых мне рассказали», – заявил Романцев.

    Федун – Романцеву: «Хочу пожелать великому тренеру скорее восстановиться. Здоровья, Олег Иванович!»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10841

      Persona_non_Grata 49 минут назад

      Ну вот и отличненько , здоровья и долгих лет полноценной жизни .

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      Рейтинг: +17453

      slavutiq70 2 часа назад

      Здоровья Олег Иванович,,,

      2
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      Рейтинг: +3340

      rash1959 2 часа назад

      "Операция - очень громко сказано. "Стентирование - это не операция, а манипуляция, но сильно и быстро выручает и спасает жизнь. Здоровья в дальнейшем спартаковскому ветерану. Теперь, Олег Иванович, просто рыбалка, без ничего.

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      Рейтинг: -1165

      литлбой77 2 часа назад

      ОЛЕГ ИВАНОВИЧ ПОПРАВЛЯЙСЯ!ЗДОРОВЬЯ ВАМ ВЕЛИКИЙ ТРЕНЕР!

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      Рейтинг: +2272

      shurik45 4 часа назад

      Скорейшего выздоровления ,Олегу Ивановичу!

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      Рейтинг: +3813

      алдан2014 4 часа назад

      Здоровья вам Олег Иванович!!

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