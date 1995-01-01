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    «Спартак»: «Романцев перенес операцию на сердце и чувствует себя хорошо»

    Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал о состоянии бывшего главного тренера клуба Олега Романцева, который попал в реанимацию из-за инфаркта.

    «Олег Романцев перенес операцию на сердце, она прошла успешно. Он чувствует себя хорошо. Клуб в случае необходимости окажет необходимую помощь», – цитирует Фетисова ТАСС.

    • Романцев не тренирует с 2005 года.
    • Как тренер он 9 раз брал чемпионат страны.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 10:25
    Комментарии9
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      Рейтинг: +4185

      sochi-2013 3 часа назад

      Сайт чуть не обвалили "болельщики" Чмырдяка (первый раз себе такое позволил), пожеланием здоровья ЛЕГЕНДЕ! Стыдно(с)!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +8425

      Hektor 84 7 часов назад

      Здоровья Олег Иванович!!!

      1
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      Рейтинг: +83334

      zigbert 8 часов назад

      Здоровья тебе Олег Иванович!!!

      6
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      Рейтинг: +7678

      NewLife 8 часов назад

      Какие наши годы, Олег Иванович, здоровья.

      2
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      Рейтинг: +1799

      docndoc 9 часов назад

      Боже, храни Романцева!

      2
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      Рейтинг: +5297

      житель СПб 9 часов назад

      Слава Богу!

      3
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      Рейтинг: +95

      Кирилл Михайлов 9 часов назад

      Здоровья!

      3
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      Рейтинг: +5855

      серега кашин 9 часов назад

      крепкого здоровья

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      Рейтинг: +1206

      22 raza chemp 9 часов назад

      После того что творится в спартаке скоро все болелы с инфарктом слягут

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