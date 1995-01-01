«Спартак»: «Романцев перенес операцию на сердце и чувствует себя хорошо»

Сайт чуть не обвалили "болельщики" Чмырдяка (первый раз себе такое позволил), пожеланием здоровья ЛЕГЕНДЕ! Стыдно(с)!!!!!!!!!!!!!!!
Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал о состоянии бывшего главного тренера клуба Олега Романцева, который попал в реанимацию из-за инфаркта.
«Олег Романцев перенес операцию на сердце, она прошла успешно. Он чувствует себя хорошо. Клуб в случае необходимости окажет необходимую помощь», – цитирует Фетисова ТАСС.
- Романцев не тренирует с 2005 года.
- Как тренер он 9 раз брал чемпионат страны.