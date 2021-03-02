Федун – Романцеву: «Хочу пожелать великому тренеру скорее восстановиться. Здоровья, Олег Иванович!»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поддержал бывшего главного тренера москвичей Олега Романцева, который попал в реанимацию из-за инфаркта.

«С тревогой встретил новость о том, что Олег Иванович попал в больницу с тяжелым диагнозом. Спасибо врачам, которые оперативно и профессионально провели операцию на сердце нашей легенды.

Сейчас состояние Олега Ивановича стабильное. Хочу пожелать великому тренеру скорее восстановиться и жду его на нашем стадионе. «Спартак» готов оказать всяческую поддержку. Здоровья Вам, Олег Иванович!», – цитирует Федуна пресс-служба «Спартака».

Романцев не тренирует с 2005 года.

Как тренер он 9 раз брал чемпионат страны.

«Врач говорит, чудом успели. Чувствую себя хорошо». Романцев – после операции на сердце