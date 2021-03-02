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  • Федун – Романцеву: «Хочу пожелать великому тренеру скорее восстановиться. Здоровья, Олег Иванович!»

Федун – Романцеву: «Хочу пожелать великому тренеру скорее восстановиться. Здоровья, Олег Иванович!»

2 марта 2021, 12:58
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Владелец «Спартака» Леонид Федун поддержал бывшего главного тренера москвичей Олега Романцева, который попал в реанимацию из-за инфаркта.

«С тревогой встретил новость о том, что Олег Иванович попал в больницу с тяжелым диагнозом. Спасибо врачам, которые оперативно и профессионально провели операцию на сердце нашей легенды.

Сейчас состояние Олега Ивановича стабильное. Хочу пожелать великому тренеру скорее восстановиться и жду его на нашем стадионе. «Спартак» готов оказать всяческую поддержку. Здоровья Вам, Олег Иванович!», – цитирует Федуна пресс-служба «Спартака».

  • Романцев не тренирует с 2005 года.
  • Как тренер он 9 раз брал чемпионат страны.

«Врач говорит, чудом успели. Чувствую себя хорошо». Романцев – после операции на сердце

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег Федун Леонид
Комментарии (1)
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boog_17
1614681597
После побед в обескровленных ЧР и жидкого обсёра на ЧМЯКе - великий?? В рамках кфк "спартак". наверно, да... А так, здоровья, конечно!
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