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    Федун – Романцеву: «Хочу пожелать великому тренеру скорее восстановиться. Здоровья, Олег Иванович!»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поддержал бывшего главного тренера москвичей Олега Романцева, который попал в реанимацию из-за инфаркта.

    «С тревогой встретил новость о том, что Олег Иванович попал в больницу с тяжелым диагнозом. Спасибо врачам, которые оперативно и профессионально провели операцию на сердце нашей легенды.

    Сейчас состояние Олега Ивановича стабильное. Хочу пожелать великому тренеру скорее восстановиться и жду его на нашем стадионе. «Спартак» готов оказать всяческую поддержку. Здоровья Вам, Олег Иванович!», – цитирует Федуна пресс-служба «Спартака».

    • Романцев не тренирует с 2005 года.
    • Как тренер он 9 раз брал чемпионат страны.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +32

      boog_17 6 часов назад

      После побед в обескровленных ЧР и жидкого обсёра на ЧМЯКе - великий?? В рамках кфк "спартак". наверно, да...
      А так, здоровья, конечно!

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