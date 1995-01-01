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    Кубок Испании. «Атлетик» вышел в финал, где сыграет с «Барселоной»

    В ответном полуфинальном матче Кубка Испании «Атлетик» на выезде одолел «Леванте».

    Основное время встречи завершилось ничьей 1:1, поэтому командам пришлось выявлять победителя в дополнительных таймах. В итоге решающий гол на 112-й минуте забил полузащитник команды из Бильбао Алекс Беренгер.

    В финале турнира баски сыграют с «Барселоной», которая накануне прошла «Севилью».

    Кубок Испании. 1/2 финала. Ответный матч

    Леванте – Атлетик – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Марти, 17; 1:1 – Гарсия (с пенальти), 30; 1:2 – Беренгер, 112.

    Календарь Кубка Испании

    Результаты Кубка Испании

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 01:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +250

      FCLM_FCRM 2 часа назад

      Можно поздравить Барсу с победой в Кубке. Басков они, я думаю, раскатают

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      Рейтинг: +890

      ZAITZEFF2011 4 часа назад

      Бомбардир во что ты превратился? Минимальные новости про футбол?? Сплошные сплетни и несуразные рассказы про...

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