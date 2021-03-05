Кубок Испании. «Атлетик» вышел в финал, где сыграет с «Барселоной»

В ответном полуфинальном матче Кубка Испании «Атлетик» на выезде одолел «Леванте».
Основное время встречи завершилось ничьей 1:1, поэтому командам пришлось выявлять победителя в дополнительных таймах. В итоге решающий гол на 112-й минуте забил полузащитник команды из Бильбао Алекс Беренгер.
В финале турнира баски сыграют с «Барселоной», которая накануне прошла «Севилью».
Кубок Испании. 1/2 финала. Ответный матч
Голы: 1:0 – Марти, 17; 1:1 – Гарсия (с пенальти), 30; 1:2 – Беренгер, 112.
Источник: «Бомбардир»