Кубок Испании. «Атлетик» вышел в финал, где сыграет с «Барселоной»

В ответном полуфинальном матче Кубка Испании «Атлетик» на выезде одолел «Леванте».

Основное время встречи завершилось ничьей 1:1, поэтому командам пришлось выявлять победителя в дополнительных таймах. В итоге решающий гол на 112-й минуте забил полузащитник команды из Бильбао Алекс Беренгер.

В финале турнира баски сыграют с «Барселоной», которая накануне прошла «Севилью».

Кубок Испании. 1/2 финала. Ответный матч

Леванте – Атлетик – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Марти, 17; 1:1 – Гарсия (с пенальти), 30; 1:2 – Беренгер, 112.

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