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  • «Спартак» – о Газизове: «К нему накопились претензии. Он вeл себя чрезмерно самостоятельно»

«Спартак» – о Газизове: «К нему накопились претензии. Он вeл себя чрезмерно самостоятельно»

4 марта 2021, 16:59
14

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков назвал причину ухода Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба.

– Газизов уходил из клуба не очень хорошо?

– В какой-то момент Шамиль сам понял, что не справился с тем объeмом и функциями, которые, возможно, не были детализированы при его устройстве на работу, но впоследствии на него свалились.

Он хотел решать спортивные составляющие. Когда встал вопрос организации работы клуба, инфраструктуры, коммерческой деятельности, обеспечения соответствия ФФП, то делегировать обязанности он никому не захотел, а сам эти задачи не решал.

К нему накопились претензии – он считал себя единоличным исполнительным органом и вeл себя чрезмерно самостоятельно.

– Что это значит?

– Газизов считал, что с мнением акционера и совета директоров не стоит считаться в достаточно дорогостоящих вопросах.

– Это трансферы?

– Прежде всего. Не только плата денег, но и выбор игроков. Он считал, что должен решать всe сам.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • По информации «РБ-Спорт», за увольнение функционер получил около 100 миллионов рублей.

Газизов: «Шел в «Спартак» за титулом, но мозгов не хватило»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (14)
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maygli
1614867205
Господи! Какую чушь несёт! Федун, кто понабрал этих дураков в менеджмент клуба?!? Откуда появился этот Мележиков?! Заткните ему рот, не позорьте клуб.
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серега кашин
1614868047
спартаком уже давно рулят неадекваты
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NewLife
1614869712
"он считал себя единоличным исполнительным органом и вeл себя чрезмерно самостоятельно" А как должен вести себя ген директор, созывать совет директоров по любому вопросу? Мележикова, хоть и поставили на эту должность, но не заставили изучить законодательство об акционерных обществах, где четко указаны полномочия общего собрания акционеров, совета директоров и ген директора. Ленин говорил, что каждая кухарка сможет управлять государством, теперь можно добавить, что каждый бывший охранник может управлять футбольным клубом. Но это только, если им владеет такой профи как Федун.
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порт
1614869792
А царь то оказался не настоящий.
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Nevsky_RU
1614869855
Не в почёте личности в свинарнике))) Им бы побольше аморфных давалочек типа Джано))
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Боцман59rus
1614871068
Единственный вариант - переезд на юг и смена названия)>
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derrik2000
1614871409
Всё как-то мутно описал. Если Газизов что-то там накосячил, как, например, с трансфером Кокорина и Урунова, то так и скажи- "НАКОСЯЧИЛ по таким-то вопросам". А если главная обида, что для бОльшей оперативности и эффективности действий просто не желал дожидаться очередного собрания совета директоров и очередного заседания акционеров, то тогда увольнение Газизова - детские обиды "самых главных" на то, что, мол, Газизов их, "величайших финансистов и руководителей мирового масштаба", за таковых не считает и все вопросы решает быстро и эффективно, естественно, выслушивая предварительно мнение каждого из этих "великих личностей" по телефону.
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ySS
1614873819
Управляющий директор - это не Спартак, писаки бл...
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житель СПб
1614884871
Масса вопросов. А что, спортивный директор не должен быть самостоятельным? Чепуха. А вот то, что он якобы руководство игнорировал - тоже выдумки поздние, о них раньше речи не было. Значит, дело в том, что не пресмыкался, не выполнял беспрекословно все указания босса. А вот 100 млн рублей - не верю, что просто так взяли и отдали. Не верю! (По Станиславскому). Значит, скорее всего - распил. Кстати, таких же народных денег, как и у Зенита.
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zigbert
1614953255
Все равно какое то расплывчатое обоснование к увольнению.
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