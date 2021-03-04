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    «Спартак» – о Газизове: «К нему накопились претензии. Он вeл себя чрезмерно самостоятельно»

    Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков назвал причину ухода Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба.

    – Газизов уходил из клуба не очень хорошо?

    – В какой-то момент Шамиль сам понял, что не справился с тем объeмом и функциями, которые, возможно, не были детализированы при его устройстве на работу, но впоследствии на него свалились.

    Он хотел решать спортивные составляющие. Когда встал вопрос организации работы клуба, инфраструктуры, коммерческой деятельности, обеспечения соответствия ФФП, то делегировать обязанности он никому не захотел, а сам эти задачи не решал.

    К нему накопились претензии – он считал себя единоличным исполнительным органом и вeл себя чрезмерно самостоятельно.

    – Что это значит?

    – Газизов считал, что с мнением акционера и совета директоров не стоит считаться в достаточно дорогостоящих вопросах.

    – Это трансферы?

    – Прежде всего. Не только плата денег, но и выбор игроков. Он считал, что должен решать всe сам.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • По информации «РБ-Спорт», за увольнение функционер получил около 100 миллионов рублей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.03.2021 16:59
    Комментарии22
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    • ...
      Рейтинг: +5316

      житель СПб 9 часов назад

      Масса вопросов. А что, спортивный директор не должен быть самостоятельным? Чепуха. А вот то, что он якобы руководство игнорировал - тоже выдумки поздние, о них раньше речи не было. Значит, дело в том, что не пресмыкался, не выполнял беспрекословно все указания босса. А вот 100 млн рублей - не верю, что просто так взяли и отдали. Не верю! (По Станиславскому). Значит, скорее всего - распил. Кстати, таких же народных денег, как и у Зенита.

      1
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      Рейтинг: +9196

      Литейный4 10 часов назад

      Помним перчатку , брошенную Газизовым от свиней Зениту. Вся страна смеялась. Гыгыгы

      5
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      Рейтинг: -1242

      Бoрат > Литейный4 7 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты путаешь - вся страна смеялась над Дзюбой , наяривающим без перчаток . Гыгыгы .

      -4
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      Рейтинг: +4519

      Cleaner 10 часов назад

      У Газизова был словесный понос. Плюс Кокорин!

      1
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      Рейтинг: +7466

      Puddle 11 часов назад

      "В какой-то момент Шамиль сам понял, что СТЫДНО ЗА СРАПТАК!" Гы-гы-гы

      5
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      ...
      Рейтинг: -1242

      Бoрат > Puddle 7 часов назад

      Попка дурак . Гыгыгы . ( Хотя прости , попугай - дурак , а то с попкой у тебя , не как у всех людей ( в данном контексте ) наверняка возникнут другие мысли , да , голубочек . Гыгыгы .

      -3
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      Рейтинг: +7466

      Puddle > Бoрат 7 часов назад

      Гейский петух, не переводи с больной головы на здоровую. В данном контексте "больная голова"- это твоя "развальцованная попка". Так что лети в свой петушабаш на очередной массаж елдаками.

      1
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      Рейтинг: -1242

      Бoрат > Puddle 7 часов назад

      Больная голова , вернее глотка , впрочем как и попка у тупой никчемной собачки . Гыгыгы . Полижи , полижи попку - всё срастется . Гыгыгы .

      -3
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      Рейтинг: +7466

      Puddle > Бoрат 7 часов назад

      у тебя еще, я как понял, и глотка больная. Каждый день втягиваешь писюны размером с колбасу пошехонскую.

      1
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      Рейтинг: +4467

      Гавроша 11 часов назад

      Он захотел управлять сам - вот и выгнали!!!

      6
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      Рейтинг: +1560

      ySS 12 часов назад

      Управляющий директор - это не Спартак, писаки бл...

      1
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      Рейтинг: +14277

      derrik2000 12 часов назад

      Всё как-то мутно описал.
      Если Газизов что-то там накосячил, как, например, с трансфером Кокорина и Урунова, то так и скажи- "НАКОСЯЧИЛ по таким-то вопросам".
      А если главная обида, что для бОльшей оперативности и эффективности действий просто не желал дожидаться очередного собрания совета директоров и очередного заседания акционеров, то тогда увольнение Газизова - детские обиды "самых главных" на то, что, мол, Газизов их, "величайших финансистов и руководителей мирового масштаба", за таковых не считает и все вопросы решает быстро и эффективно, естественно, выслушивая предварительно мнение каждого из этих "великих личностей" по телефону.

      1
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      Рейтинг: +20880

      Боцман59rus 13 часов назад

      Единственный вариант - переезд на юг и смена названия)>

      0
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      Рейтинг: +1633

      Nevsky_RU 13 часов назад

      Не в почёте личности в свинарнике)))
      Им бы побольше аморфных давалочек типа Джано))

      2
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      Рейтинг: +4238

      Павелий > Nevsky_RU 11 часов назад

      Это у вас гейские парочки Дзюба-Азмун и Ракицкий-Кержаков. Нам таких не надо.

      0
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      Рейтинг: +5210

      порт 13 часов назад

      А царь то оказался не настоящий.

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