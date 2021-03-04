«Спартак» – о Газизове: «К нему накопились претензии. Он вeл себя чрезмерно самостоятельно»

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков назвал причину ухода Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба.

– Газизов уходил из клуба не очень хорошо?

– В какой-то момент Шамиль сам понял, что не справился с тем объeмом и функциями, которые, возможно, не были детализированы при его устройстве на работу, но впоследствии на него свалились.

Он хотел решать спортивные составляющие. Когда встал вопрос организации работы клуба, инфраструктуры, коммерческой деятельности, обеспечения соответствия ФФП, то делегировать обязанности он никому не захотел, а сам эти задачи не решал.

К нему накопились претензии – он считал себя единоличным исполнительным органом и вeл себя чрезмерно самостоятельно.

– Что это значит?

– Газизов считал, что с мнением акционера и совета директоров не стоит считаться в достаточно дорогостоящих вопросах.

– Это трансферы?

– Прежде всего. Не только плата денег, но и выбор игроков. Он считал, что должен решать всe сам.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

По информации «РБ-Спорт», за увольнение функционер получил около 100 миллионов рублей.

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