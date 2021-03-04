«Барселона» обновила собственный рекорд, выйдя в 42-й раз в финал Кубка Испании

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» разгромила «Севилью» со счетом 3:0 и по сумме двух встреч прошла дальше.

Для каталонцев грядущий финал станет 42-м в истории турнира. Это рекордный показатель.

Ближайшие преследователи – мадридский «Реал» (39) и «Атлетик» из Бильбао (37).

«Барса» выиграла 30 финалов Кубка Испании из предыдущего 41-го.

В этом сезоне команда Рональда Кумана поборется за трофей с «Атлетиком» или «Леванте».

«Барселона» – первая команда, вышедшая десять раз в финал Кубка Испании за 13 лет