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    «Барселона» обновила собственный рекорд, выйдя в 42-й раз в финал Кубка Испании

    В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» разгромила «Севилью» со счетом 3:0 и по сумме двух встреч прошла дальше.

    Для каталонцев грядущий финал станет 42-м в истории турнира. Это рекордный показатель.

    Ближайшие преследователи – мадридский «Реал» (39) и «Атлетик» из Бильбао (37).

    • «Барса» выиграла 30 финалов Кубка Испании из предыдущего 41-го.
    • В этом сезоне команда Рональда Кумана поборется за трофей с «Атлетиком» или «Леванте».

    «Барселона» – первая команда, вышедшая десять раз в финал Кубка Испании за 13 лет

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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