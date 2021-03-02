Неймар: «На днях показал, как восстанавливаюсь после травмы. Ни один не написал: «Вау, какой профессионал»

Форвард «ПСЖ» Неймар пожаловался на отсутствие поддержки в соцсетях во время восстановления после травмы, полученной в матче Кубка Франции с «Каном».

«На днях я показал в инстаграме, как работаю над восстановлением после травмы. С начала и до конца дня.

Я не увидел ни одного сообщения со словами: «Вау, какой профессионал, посмотрите, как он заботится о себе». Ни одного», – пожаловался Неймар в сторис.