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    Неймар: «На днях показал, как восстанавливаюсь после травмы. Ни один не написал: «Вау, какой профессионал»

    Форвард «ПСЖ» Неймар пожаловался на отсутствие поддержки в соцсетях во время восстановления после травмы, полученной в матче Кубка Франции с «Каном».

    «На днях я показал в инстаграме, как работаю над восстановлением после травмы. С начала и до конца дня.

    Я не увидел ни одного сообщения со словами: «Вау, какой профессионал, посмотрите, как он заботится о себе». Ни одного», – пожаловался Неймар в сторис.

    • Неймар, вероятнее всего, пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
    • В клубе надеялись, что Неймар успеет восстановиться к ответному матчу, но ситуация изменилась. «ПСЖ» не хочет рисковать здоровьем 29-летнего форварда.

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    Источник: AS

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    02.03.2021 19:54
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