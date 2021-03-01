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  • Худяков: «При мне договорных матчей не было и никогда не будет. «Тамбов» – это моя репутация»

Худяков: «При мне договорных матчей не было и никогда не будет. «Тамбов» – это моя репутация»

1 марта 2021, 19:52
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заверил, что участие команды в договорных играх исключено, пока он работает в клубе.

– После игры с «Ротором» некоторые заподозрили «Тамбов» в договорном матче. Что можете сказать по эпизоду с автоголом Зураба Гигашвили?

Подозрение в договорном матче – это чушь собачья. Так говорят какие-то совершенно неграмотные люди. Первый гол – да, очень нелепая срезка, согласен. Ошибся парень, такое бывает даже у великих. Ему 19, вышел играть в составе второй раз, тут нет ничего удивительного.

Вообще вся эта ситуация и давление на нас с якобы «договорным матчем» очень обижает. Будто специально. Все ведь знают, какая у нас сейчас трудная ситуация складывается. Лучше бы поддержали. При мне договорных матчей не было и никогда не будет. «Тамбов» – это моя репутация. И клубом, и ей я очень дорожу.

– Нет ли опасений, что вашим положением могут тайно воспользоваться конкуренты? Договориться о чем-то с игроками?

– Я об этом даже не думал. Конечно, в жизни все возможно, но могу честно сказать, что я никогда в жизни с таким не пересекался и не сталкивался.

  • В пятницу «Тамбов» уступил «Ротору» со счетом 1:3, выигрывая после первого тайма.
  • Тамбовчане занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.
  • Зимой клуб едва не обанкротился. Его удалось спасти благодаря вмешательству РФС и РПЛ.

Тренер «Тамбова» Первушин – о договорном характере матча с «Ротором»: «В каждой игре можно кого-то обвинить»

Худяков – о ситуации в «Тамбове»: «Деньги от РФС поступят в марте, и мы начнем погашать долги»

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (1)
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Andrew01
1614633357
Кто же в таком признается)))))))) Спросил бы у чиновника ворует он или нет? получил бы точно такой же ответ : "При мне такого не было и никогда не будет. Это моя репутация, и ей я очень дорожу."))))))))))))
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