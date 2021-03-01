«Барселона» – об обысках на «Камп Ноу»: «Окажем полное содействие суду и полицейским»

«Барселона» отреагировала на обыски в офисах клуба и задержание бывшего президента каталонцев Жозепа Бартомеу по делу о критике игроков в соцсетях.

«Обыски в офисах «Камп Ноу» прошли по приказу суда Барселоны, который расследует дело, связанное с мониторинговыми службами и социальными сетями.

«Барселона» окажет полное содействие суду и полицейским для раскрытия фактов, которые помогут расследованию. Информация и документация, которую запросила полиция, относятся конкретно к этому делу.

«Барселона» с уважением относится к судебному процессу и принципу презумпции невиновности лиц, фигурирующих в расследование», – говорится в заявлении клуба.

В феврале Cadena SER стало известно, что «Барселона» платила компании I3 Ventures за поддержку президента клуба Жозепа Бартомеу и критику игроков команды в социальных сетях.

Издание опубликовало доказательства в виде документов о заключении контракта с компанией, которая организовывала «услуги мониторинга соцсетей с целью получения определенной информации».

В досье на 36 страниц рассказывается о сотрудничестве «Барселоны» с этой компанией, которая была ответственна за критику Лионеля Месси, Жерара Пике и других футболистов.