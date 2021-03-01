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    «Барселона» – об обысках на «Камп Ноу»: «Окажем полное содействие суду и полицейским»

    «Барселона» отреагировала на обыски в офисах клуба и задержание бывшего президента каталонцев Жозепа Бартомеу по делу о критике игроков в соцсетях.

    «Обыски в офисах «Камп Ноу» прошли по приказу суда Барселоны, который расследует дело, связанное с мониторинговыми службами и социальными сетями.

    «Барселона» окажет полное содействие суду и полицейским для раскрытия фактов, которые помогут расследованию. Информация и документация, которую запросила полиция, относятся конкретно к этому делу.

    «Барселона» с уважением относится к судебному процессу и принципу презумпции невиновности лиц, фигурирующих в расследование», – говорится в заявлении клуба.

    В феврале Cadena SER стало известно, что «Барселона» платила компании I3 Ventures за поддержку президента клуба Жозепа Бартомеу и критику игроков команды в социальных сетях.

    Издание опубликовало доказательства в виде документов о заключении контракта с компанией, которая организовывала «услуги мониторинга соцсетей с целью получения определенной информации».

    В досье на 36 страниц рассказывается о сотрудничестве «Барселоны» с этой компанией, которая была ответственна за критику Лионеля Месси, Жерара Пике и других футболистов.

    • Сегодня, 1 марта, полиция проводит обыски в офисе «Барселоны». Задержание Бартомеу, бывшего гендиректора клуба Оскара Грау и юриста Романа Понти – часть операции.
    • Обыски и задержания проходят по делу о критике игроков «Барселоны» в соцсетях, получившего название «Барсагейт».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Барселоны»

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    01.03.2021 17:32
    Комментарии6
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      Рейтинг: +83333

      zigbert 3 часа назад

      Да сам Бартомеу и платил скорей за эту поддержку.

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      Рейтинг: +45611

      portero 19 часов назад

      Наверное ищут финансовые манипуляции, а не то что заявлено. Или месси бабок полицаям отвалил они полюбасу отработают..
      Бармалей ему бабла немерено, а он его в тюрягу... не делай людям добра, жадные они и всё забывают...

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      Рейтинг: +5

      dazo34 1 марта, 19:18

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

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      Рейтинг: +2719

      Бомбардиръ 1 марта, 18:12

      «Барселона» – об обысках на «Камп Ноу»: «Окажем полное содействие суду и полицейским, чтобы они нашли в кармане Месси 555 миллионов и вернули их клубу»

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      Рейтинг: +991

      Ziklop 1 марта, 17:50

      заказать критику игроков и заключать с ними контракты на рекордные суммы?

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      Рейтинг: +10448

      DeStar > Ziklop 1 марта, 18:55

      я конечно не эксперт ,скорее всего заказ критики в соц сетях было "куплено" для давления на игроков, чтобы они приняли какие-то решения, которые принимать не хотели, это можно и не зависит от зп в принципе

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