«Барселона» – об обысках на «Камп Ноу»: «Окажем полное содействие суду и полицейским»

Да сам Бартомеу и платил скорей за эту поддержку.
«Барселона» отреагировала на обыски в офисах клуба и задержание бывшего президента каталонцев Жозепа Бартомеу по делу о критике игроков в соцсетях.
«Обыски в офисах «Камп Ноу» прошли по приказу суда Барселоны, который расследует дело, связанное с мониторинговыми службами и социальными сетями.
«Барселона» окажет полное содействие суду и полицейским для раскрытия фактов, которые помогут расследованию. Информация и документация, которую запросила полиция, относятся конкретно к этому делу.
«Барселона» с уважением относится к судебному процессу и принципу презумпции невиновности лиц, фигурирующих в расследование», – говорится в заявлении клуба.
В феврале Cadena SER стало известно, что «Барселона» платила компании I3 Ventures за поддержку президента клуба Жозепа Бартомеу и критику игроков команды в социальных сетях.
Издание опубликовало доказательства в виде документов о заключении контракта с компанией, которая организовывала «услуги мониторинга соцсетей с целью получения определенной информации».
В досье на 36 страниц рассказывается о сотрудничестве «Барселоны» с этой компанией, которая была ответственна за критику Лионеля Месси, Жерара Пике и других футболистов.
- Сегодня, 1 марта, полиция проводит обыски в офисе «Барселоны». Задержание Бартомеу, бывшего гендиректора клуба Оскара Грау и юриста Романа Понти – часть операции.
- Обыски и задержания проходят по делу о критике игроков «Барселоны» в соцсетях, получившего название «Барсагейт».