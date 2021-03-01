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  • Бывший президент «Барселоны» Бартомеу задержан по делу о критике игроков в соцсетях

Бывший президент «Барселоны» Бартомеу задержан по делу о критике игроков в соцсетях

1 марта 2021, 14:26
4

Каталонская полиция задержала бывшего президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу в рамках дела «Барсагейт», сообщает Cadena SER.

Сегодня, 1 марта, полиция проводит обыски в офисе «Барселоны». Задержание Бартомеу, бывшего гендиректора клуба Оскара Грау и юриста Романа Понти – часть операции.

Обыски и задержания проходят по делу о критике игроков «Барселоны» в соцсетях, получившего название «Барсагейт».

В феврале Cadena SER стало известно, что «Барселона» платила компании I3 Ventures за поддержку президента клуба Жозепа Бартомеу и критику игроков команды в социальных сетях.

Издание опубликовало доказательства в виде документов о заключении контракта с компанией, которая организовывала «услуги мониторинга соцсетей с целью получения определенной информации».

В досье на 36 страниц рассказывается о сотрудничестве «Барселоны» с этой компанией, которая была ответственна за критику Лионеля Месси, Жерара Пике и других футболистов.

Каталонский клуб опроверг эту информацию.

  • 7 марта состоятся выборы нового президента «Барселоны».
  • Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша – кандидаты на эту должность.

Источник: Cadena SER
Испания. Примера Барселона Бартомеу Жозеп
Комментарии (4)
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серега кашин
1614598908
***..ей там просто занимаются
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DeStar
1614614044
Ппц какой) услуги мониторинга соцсетей с целью получения определенной информации - о, прямо мои услуги описаны тут))
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Cules2013
1614619521
чёт все упёрлись в этот случай с соцсетями. там повеселее обвинения звучали - отмыв бабла через офшоры. вот это уже писец как опасно.
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portero
1614632773
Ну вот, не только у нас за писанину в сетях сажают... пора свинчивать со всех сетей и в тайгу...
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