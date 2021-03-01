Бывший президент «Барселоны» Бартомеу задержан по делу о критике игроков в соцсетях

Каталонская полиция задержала бывшего президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу в рамках дела «Барсагейт», сообщает Cadena SER.

Сегодня, 1 марта, полиция проводит обыски в офисе «Барселоны». Задержание Бартомеу, бывшего гендиректора клуба Оскара Грау и юриста Романа Понти – часть операции.

Обыски и задержания проходят по делу о критике игроков «Барселоны» в соцсетях, получившего название «Барсагейт».

В феврале Cadena SER стало известно, что «Барселона» платила компании I3 Ventures за поддержку президента клуба Жозепа Бартомеу и критику игроков команды в социальных сетях.

Издание опубликовало доказательства в виде документов о заключении контракта с компанией, которая организовывала «услуги мониторинга соцсетей с целью получения определенной информации».

В досье на 36 страниц рассказывается о сотрудничестве «Барселоны» с этой компанией, которая была ответственна за критику Лионеля Месси, Жерара Пике и других футболистов.

Каталонский клуб опроверг эту информацию.