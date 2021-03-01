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    Бывший президент «Барселоны» Бартомеу задержан по делу о критике игроков в соцсетях

    Каталонская полиция задержала бывшего президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу в рамках дела «Барсагейт», сообщает Cadena SER.

    Сегодня, 1 марта, полиция проводит обыски в офисе «Барселоны». Задержание Бартомеу, бывшего гендиректора клуба Оскара Грау и юриста Романа Понти – часть операции.

    Обыски и задержания проходят по делу о критике игроков «Барселоны» в соцсетях, получившего название «Барсагейт».

    В феврале Cadena SER стало известно, что «Барселона» платила компании I3 Ventures за поддержку президента клуба Жозепа Бартомеу и критику игроков команды в социальных сетях.

    Издание опубликовало доказательства в виде документов о заключении контракта с компанией, которая организовывала «услуги мониторинга соцсетей с целью получения определенной информации».

    В досье на 36 страниц рассказывается о сотрудничестве «Барселоны» с этой компанией, которая была ответственна за критику Лионеля Месси, Жерара Пике и других футболистов.

    Каталонский клуб опроверг эту информацию.

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    Источник: Cadena SER

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    01.03.2021 14:26
    Комментарии4
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      Рейтинг: +45611

      portero 20 часов назад

      Ну вот, не только у нас за писанину в сетях сажают...
      пора свинчивать со всех сетей и в тайгу...

      1
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      Рейтинг: +11358

      Cules2013 23 часа назад

      чёт все упёрлись в этот случай с соцсетями. там повеселее обвинения звучали - отмыв бабла через офшоры. вот это уже писец как опасно.

      1
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      Рейтинг: +10448

      DeStar 1 марта, 18:54

      Ппц какой)
      услуги мониторинга соцсетей с целью получения определенной информации - о, прямо мои услуги описаны тут))

      1
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      Рейтинг: +5855

      серега кашин 1 марта, 14:41

      ***..ей там просто занимаются

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