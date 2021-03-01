Бывший президент «Барселоны» Бартомеу задержан по делу о критике игроков в соцсетях

Каталонская полиция задержала бывшего президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу в рамках дела «Барсагейт», сообщает Cadena SER.
Сегодня, 1 марта, полиция проводит обыски в офисе «Барселоны». Задержание Бартомеу, бывшего гендиректора клуба Оскара Грау и юриста Романа Понти – часть операции.
Обыски и задержания проходят по делу о критике игроков «Барселоны» в соцсетях, получившего название «Барсагейт».
В феврале Cadena SER стало известно, что «Барселона» платила компании I3 Ventures за поддержку президента клуба Жозепа Бартомеу и критику игроков команды в социальных сетях.
Издание опубликовало доказательства в виде документов о заключении контракта с компанией, которая организовывала «услуги мониторинга соцсетей с целью получения определенной информации».
В досье на 36 страниц рассказывается о сотрудничестве «Барселоны» с этой компанией, которая была ответственна за критику Лионеля Месси, Жерара Пике и других футболистов.
Каталонский клуб опроверг эту информацию.
- 7 марта состоятся выборы нового президента «Барселоны».
- Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша – кандидаты на эту должность.