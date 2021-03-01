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    Marca: в офисе «Барселоны» прошли обыски по делу о критике игроков в соцсетях

    Сегодня, 1 марта, полиция провела обыск в офисе «Барселоны». По информации Marca, это связано со скандалом, разгоревшимся в клубе в феврале 2020 года.

    Тогда Cadena SER стало известно, что «Барселона» платила компании I3 Ventures за поддержку президента клуба Жозепа Бартомеу и критику игроков команды в социальных сетях.

    Издание опубликовало доказательства в виде документов о заключении контракта с компанией, которая организовывала «услуги мониторинга соцсетей с целью получения определенной информации».

    В досье на 36 страниц рассказывается о сотрудничестве «Барселоны» с этой компанией, которая была ответственна за критику Лионеля Месси, Жерара Пике и других футболистов. Каталонский клуб опроверг эту информацию.

    Детали проверки в клубе не разглашаются.

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    Источник: Marca

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    01.03.2021 13:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7200

      Puddle 1 марта, 14:44

      Я представляю что было бы, если бы они добрались до офиса рыл! Гы-гы-гы!

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