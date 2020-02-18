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  • Cadena SER: «Барселона» платила за критику Месси и пиар Бартомеу

Cadena SER: «Барселона» платила за критику Месси и пиар Бартомеу

18 февраля 2020, 15:58
5

«Барселона» платила компании I3 Ventures за поддержку президента клуба Жозепа Бартомеу и критику игроков команды в социальных сетях, утверждает Cadena SER.

Издание опубликовало доказательства в виде документов о заключении контракта с компанией, которая организовывала «услуги мониторинга соцсетей с целью получения определенной информации». I3 Ventures, занимающаяся созданием общественного мнения в социальных сетях и защитой репутации Бартомеу, действительно работала на «Барселону». В досье на 36 страниц рассказывается о сотрудничестве «Барселоны» с этой компанией, которая была ответственна за критику Лионеля Месси, Жерара Пике и других футболистов.

Также сообщается, что директор I3 Ventures Карлос Ибаньес встречался с правой рукой Бартомеу – Жауме Масферрером, ответственным за диджитал-стратегию в «Барселоне».

  • Ранее в радиопрограмме El Larguero на Cadena SER сообщили, что в постах I3 Ventures, которая управляет аккаунтами в твиттере и фейсбуке, критиковались и высмеивались Месси, Пике и другие игроки нынешнего состава каталонцев.
  • «Барселона» выступила с опровержением этой информации.

Источник: Cadena SER

Cadena SER – ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории.

Испания. Примера Барселона Месси Лионель Пике Жерар Бартомеу Жозеп
Комментарии (5)
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dinar7777dinar
1582032102
Чушь.
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DyadyaWel
1582036397
Очень даже может быть. Учитывая в каком состоянии клуб, его провалы по селекции и трансферам, без помощи проплаченых СМИ Бартомеу уже никак не обойтись.
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DOCTOR PENALTY
1582040552
Стиль руководства, как у Федуна, только Барса пока ещё не развалилась в отличие от Спартака. """""""""""""""""
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Lester84
1582052308
Надо было кого-то типа Кафельникова нанять. Вот уж критик от бога)))
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