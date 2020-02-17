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    Cadena SER: «Барселона» платила за критику Месси и пиар Бартомеу

    «Барселона» платила компании I3 Ventures за поддержку президента клуба Жозепа Бартомеу и критику игроков команды в социальных сетях, утверждает Cadena SER.

    Издание опубликовало доказательства в виде документов о заключении контракта с компанией, которая организовывала «услуги мониторинга соцсетей с целью получения определенной информации». I3 Ventures, занимающаяся созданием общественного мнения в социальных сетях и защитой репутации Бартомеу, действительно работала на «Барселону». В досье на 36 страниц рассказывается о сотрудничестве «Барселоны» с этой компанией, которая была ответственна за критику Лионеля Месси, Жерара Пике и других футболистов.

    Также сообщается, что директор I3 Ventures Карлос Ибаньес встречался с правой рукой Бартомеу – Жауме Масферрером, ответственным за диджитал-стратегию в «Барселоне».

    • Ранее в радиопрограмме El Larguero на Cadena SER сообщили, что в постах I3 Ventures, которая управляет аккаунтами в твиттере и фейсбуке, критиковались и высмеивались Месси, Пике и другие игроки нынешнего состава каталонцев.
    • «Барселона» выступила с опровержением этой информации.

    Источник: Cadena SER

    Cadena SER – ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории.

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +193

      DyadyaWel 17 минут назад

      Очень даже может быть. Учитывая в каком состоянии клуб, его провалы по селекции и трансферам, без помощи проплаченых СМИ Бартомеу уже никак не обойтись.

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      Рейтинг: +3011

      dinar7777dinar 1 час назад

      Чушь.

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      Рейтинг: +54

      Graceful 713 > dinar7777dinar 40 минут назад

      Говорят, что есть неопровержимые доки, но да, конечно. Для тебя чушь))

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