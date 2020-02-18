Cadena SER: «Барселона» платила за критику Месси и пиар Бартомеу

«Барселона» платила компании I3 Ventures за поддержку президента клуба Жозепа Бартомеу и критику игроков команды в социальных сетях, утверждает Cadena SER.
Издание опубликовало доказательства в виде документов о заключении контракта с компанией, которая организовывала «услуги мониторинга соцсетей с целью получения определенной информации». I3 Ventures, занимающаяся созданием общественного мнения в социальных сетях и защитой репутации Бартомеу, действительно работала на «Барселону». В досье на 36 страниц рассказывается о сотрудничестве «Барселоны» с этой компанией, которая была ответственна за критику Лионеля Месси, Жерара Пике и других футболистов.
Также сообщается, что директор I3 Ventures Карлос Ибаньес встречался с правой рукой Бартомеу – Жауме Масферрером, ответственным за диджитал-стратегию в «Барселоне».
- Ранее в радиопрограмме El Larguero на Cadena SER сообщили, что в постах I3 Ventures, которая управляет аккаунтами в твиттере и фейсбуке, критиковались и высмеивались Месси, Пике и другие игроки нынешнего состава каталонцев.
- «Барселона» выступила с опровержением этой информации.
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