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    «Этот пузырь рано или поздно должен был лопнуть». Экс-защитник «Тамбова» – о ситуации в клубе

    Бывший защитник «Тамбова», а ныне игрок румынского «УТА» Евгений Шляков рассказал о причинах кризиса в тамбовском клубе.

    – Связь с «Тамбовом» поддерживаете?

    – Мы все находимся в общем чате, никто не удалился. Все хотят свои заработанные деньги, но все также хотят, чтобы команда продолжила существование. Нам никто не помогает из руководства клуба. По ощущениям, всю ответственность перекладывают на футболистов.

    – Какое настроение было перед возобновлением чемпионата?

    – Не очень хорошее. Я видел сюжет «Матч ТВ» из Крымска, как Антон Килин показывал условия проживания команды на сборах. Честно, хотелось плакать, когда всe это увидел. И такие условия возникли не сейчас в Крымске или в текущем сезоне.

    Проблемы идут ещe с первой лиги, когда мы вышли в РПЛ и не получали премии. Этот пузырь рано или поздно должен был лопнуть. К сожалению, я не верю, что ситуация поменяется. Раз в несколько лет исчезают клубы, которые неплохо играли в премьер-лиге: «Тосно», «Анжи», «Кубань» и другие.

    – Почему так?

    – Футбол в России – это неправильный бизнес. Есть здоровое понимания футбола как бизнеса к Европе, а есть наше, где отдельным людям удаeтся заработать, а система от взрослых команд до детских академий страдает.

    • Шляков играл за «Тамбов» с 2016 по 2020-й год.
    • «Тамбов» идет последним в РПЛ.
    • Команда была близка к снятию с чемпионата.

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    Источник: Metaratings

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    01.03.2021 15:20
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