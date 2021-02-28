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  • РПЛ. «Спартак» дома уступил «Рубину», потерпев в официальных матчах четвертое поражение подряд

РПЛ. «Спартак» дома уступил «Рубину», потерпев в официальных матчах четвертое поражение подряд

28 февраля 2021, 15:58
150

«Рубин» провел первый официальный матч в 2021 году и обыграл «Спартак». Победный мяч забил серб Джордже Деспотович.

«Спартак» с учетом только официальных матчей потерпел четвертое поражение подряд.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско из-за дисквалификации смотрел матч с трибуны. Фото доступно ниже.

«Рубин» впервые с 2010 года победил «Спартак» в Москве.

Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Деспотович, 53; 0:2 – Деспотович, 89.

«Спартак»: Максименко, Айртон, Жиго, Маслов (Бакаев, 81), Джикия, Мозес, Зобнин, Хендрикс (Крал, 46), Промес, Понсе, Соболев.

«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Уремович, Самошников, Зуев (Бегич, 25), Абильдгор, Мусаев (Йевтич, 81), Кварацхелия, Шатов, Макаров (Бакаев, 85), Деспотович.

Предупреждения: Жиго, 12; Мозес, 20; Зобнин, 37; Соболев, 75; Джикия, 87 – Шатов, 7; Бегич, 26; Абильдгор, 62.

Удаления: Зобнин, 45+4 (вторая ж.к.) – Абильдгор, 71 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

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Фото: скриншот трансляции телеканала «Матч Премьер».

Первый матч Промеса после возвращения в «Спартак»: завелся из-за красной, пытался бить через себя, нанес всего один удар

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин
Комментарии (150)
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xakep01
1614517163
Шо когда там свинси подъедет?
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порт
1614517318
Вчера пятачки были остры на язычок, посмотрим какие сегодня будут.
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Рубинище
1614517396
Ну какие молодцы, сказка просто. Крича, Уремович, Деспот-суперски отыграли. порадовали слов нет
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Из Твери Леха
1614517447
Я вот думаю, чего спиртак так плохо играет. А может Промез и Мозес не как футболисты для Заремы были куплены???
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Дедуктор
1614518025
Соболеву привести психику в устойчивое положение - будет суперфорвард. Гол, хоть и из явного "вне игры", но забит был очень брутально.
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oyabun
1614518312
Хоть я и красно-белый, но не стыдно признать что в Рубине блестяще сегодня отыграли Уремович, Кварацхелия и Деспотович. Да и в целом видна тренерская мысль. Команда играла грамотно, без суеты. А кого выделить в Спартаке? Зобнина, который подвел удалением? Или вечно дырявую защиту, которая хорошо умеет защищать только собственные контракты?
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порт
1614518815
А Тыдыско наверное считает, что в проигрыше мазутных виновен судья.
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sobaka120982
1614521131
Рад за Леонида Викторовича!!! Ребят а что за хаос в таблице, диву даёшься видя такое
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borat_ik
1614522077
Вот это праздник сегодня ПОЗОР тарясятнику, ПОЗОР ахааааааааааааааааааа
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stop
1614533335
Погода не очень , но игра хорошая , прекрасный результат !
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