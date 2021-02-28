РПЛ. «Спартак» дома уступил «Рубину», потерпев в официальных матчах четвертое поражение подряд

«Рубин» провел первый официальный матч в 2021 году и обыграл «Спартак». Победный мяч забил серб Джордже Деспотович.

«Спартак» с учетом только официальных матчей потерпел четвертое поражение подряд.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско из-за дисквалификации смотрел матч с трибуны. Фото доступно ниже.

«Рубин» впервые с 2010 года победил «Спартак» в Москве.

Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Деспотович, 53; 0:2 – Деспотович, 89.

«Спартак»: Максименко, Айртон, Жиго, Маслов (Бакаев, 81), Джикия, Мозес, Зобнин, Хендрикс (Крал, 46), Промес, Понсе, Соболев.

«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Уремович, Самошников, Зуев (Бегич, 25), Абильдгор, Мусаев (Йевтич, 81), Кварацхелия, Шатов, Макаров (Бакаев, 85), Деспотович.

Предупреждения: Жиго, 12; Мозес, 20; Зобнин, 37; Соболев, 75; Джикия, 87 – Шатов, 7; Бегич, 26; Абильдгор, 62.

Удаления: Зобнин, 45+4 (вторая ж.к.) – Абильдгор, 71 (вторая ж.к.).

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Фото: скриншот трансляции телеканала «Матч Премьер».

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