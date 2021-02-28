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    РПЛ. «Спартак» дома уступил «Рубину», потерпев в официальных матчах четвертое поражение подряд

    «Рубин» провел первый официальный матч в 2021 году и обыграл «Спартак». Победный мяч забил серб Джордже Деспотович.

    «Спартак» с учетом только официальных матчей потерпел четвертое поражение подряд.

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско из-за дисквалификации смотрел матч с трибуны. Фото доступно ниже.

    «Рубин» впервые с 2010 года победил «Спартак» в Москве.

    Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

    Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Деспотович, 53; 0:2 – Деспотович, 89.

    «Спартак»: Максименко, Айртон, Жиго, Маслов (Бакаев, 81), Джикия, Мозес, Зобнин, Хендрикс (Крал, 46), Промес, Понсе, Соболев.

    «Рубин»: Дюпин, Старфельт, Уремович, Самошников, Зуев (Бегич, 25), Абильдгор, Мусаев (Йевтич, 81), Кварацхелия, Шатов, Макаров (Бакаев, 85), Деспотович.

    Предупреждения: Жиго, 12; Мозес, 20; Зобнин, 37; Соболев, 75; Джикия, 87 – Шатов, 7; Бегич, 26; Абильдгор, 62.

    Удаления: Зобнин, 45+4 (вторая ж.к.) – Абильдгор, 71 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Фото: скриншот трансляции телеканала «Матч Премьер».

    Первый матч Промеса после возвращения в «Спартак»: завелся из-за красной, пытался бить через себя, нанес всего один удар

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.02.2021 15:58
    Комментарии289
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15915

      vladimir-7 1 марта, 09:15

      Л. Слуцкий молодец, даже из Казани наказал спартак, за то, что как
      только не поливали его болельщики, когда он работал в ЦСКА и гамбургер, и качалка и физрук. Всех свиней с их свинофермой наказал как положено.

      3
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      ...
      Рейтинг: +10096

      ilichkadr > vladimir-7 1 марта, 13:25

      Слуцкий наказал не только Спартак, но и Зенит, Динамо, ЦСКА, причём в гостях, а свой бывший клуб отымел дважды.
      Лёня молодец, умеет работать. Рубин ещё покажет, что способен на большее.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4412

      Гавроша 1 марта, 03:51

      А чего тарасовку так бомбит? Могли бы уже и привыкнуть к обычной игре своего сырдыха!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +9963

      paracetamol 28 февраля, 23:17

      Никогда не проигрывали дома, и вот опять! Неужто снова 7-е место?

      2
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      ...
      Рейтинг: +3726

      maygli > paracetamol 28 февраля, 23:36

      Думаю, что ещё пару игр будут адаптироваться после перерыва, потом всё наладится.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17453

      slavutiq70 > maygli 28 февраля, 23:50

      Да поздновато будет,только за 6-7 место бороться,Да и вообще в этом сезоне игры как таковой и не было,да в начале сезона пёрло,а потом фортуна кончилась и всё,а игры то поставленной как не было так и нет ,,,,

      2
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      ...
      Рейтинг: +10841

      Persona_non_Grata > slavutiq70 1 марта, 00:10

      Да ладно , в пятерке я думаю останемся , а это нормальный результат с таким составом , никто не стабилен , а у нас надеюсь , пойдет и результат . Жаль , я думал сумеем и за ЛЧ побороться , но в принципе и это еще не исключил .

      2
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      ...
      Рейтинг: +10841

      Persona_non_Grata > maygli 1 марта, 00:10

      Так и будет .

      2
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      ...
      Рейтинг: +17453

      slavutiq70 > Persona_non_Grata 1 марта, 00:22

      за последние 11 игр только три победы,,,да и не это то главное,,,парни просто не играют а мучаются,не знают что с мячом делать особенно на подходах к штрафной,,,а на счёт состава так кто виноват???трансферные два окна было,,,,понимаю что деньги нужны,но у других их ещё меньше,а кромя Зенита,,,

      1
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      ...
      Рейтинг: +10841

      Persona_non_Grata > slavutiq70 1 марта, 01:05

      Ну чуть чуть терпения и поменьше завышенных ожиданий - с чего это все решили , что мы на данном этапе можем играть наравне с Зенитом , от того что первый круг шли наравне ? , Не надо иллюзий - наш состав и прочие составляющие , РЕАЛЬНО , позволяют нам бороться только за ЛЕ и то с былой надеждой на прошедшее зимнее усиление , а было ли оно ? Слава Богу спулили Кокорина и избавились от иллюзий , что он сможет помочь команде , но в остальном - ... Мозес , Хендрикс - ??? Первый как " злой гений " сумел отрицательно поучаствовать практически во всех голах в ворота Спартака в этом году , а второго ты хоть как ни-будь запомнил , да и вообще ты его на поле то видел ? Моя ставка на Промеса ( дай Бог чтобы сложилось ) - что он сумеет стать лидером Спартака , а такой игрок нужен каждой команде ( сейчас эта позиция совсем размыта ) , в него верят болельщики Спатака ( и сегодня это было ЯВНО видно ) , а он человек амбициозный и тут одно будет стимулировать второе . Беспокоит другое - полное отсутствие фарта , " негативное " отношение судейства , несколько слабых позиций и слабая возможность усиления игры заменяемостью ( ну разве , что кроме линии атаки ) . УВЕРЕН - ПОЛОСА СМЕНИТСЯ !!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +15915

      vladimir-7 > paracetamol 1 марта, 09:19

      Это они за счастье будут считать 7-е место.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3726

      maygli 28 февраля, 23:12

      Зарема в восторге, а большего Федуну видно и не нужно, лишь бы подружка довольна была.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17453

      slavutiq70 > maygli 28 февраля, 23:47

      А интервью её не читал???Так она там просто в восторге от трансферов,считает их просто чуть ли не гениальными,только вот не задача команда не усиливается ,,,,,

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10841

      Persona_non_Grata > slavutiq70 1 марта, 00:12

      Ну не надо всё сказанное воспринимать буквально и всерьез ( хоть и считаю футбол мужским видом спорта , где бабам , как на корабле ... )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7792

      alp 28 февраля, 21:53

      отличный старт!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4412

      Гавроша 28 февраля, 21:26

      Сколько федун вбухал в сырдых украденного у народа мазуту, и что толку? Стыдно за свиней!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17453

      slavutiq70 > Гавроша 28 февраля, 23:13

      Ну вообще то Лукойл 100% частная компания в отличие от Газпрома,,,,так что если кто и крадёт у народа так это Миллер и компания,,,,Позор Зениту,ха ха ха,,,

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10841

      Persona_non_Grata > slavutiq70 1 марта, 00:13

      Кому ты это пишешь - у него на лбу слово " дебил " просто светится .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7200

      Puddle > Persona_non_Grata 1 марта, 00:53

      Визгаю под ником Персона_Глатандра! гы-гы-гы!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10841

      Persona_non_Grata > Puddle 1 марта, 01:06

      Дрочи перед фото Де Зеува и не скули тут !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7200

      Puddle > Persona_non_Grata 1 марта, 01:09

      Опять грубишь, свинка пожилая? Гы-гы-гы!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10841

      Persona_non_Grata > Puddle 1 марта, 01:14

      Пожилой человек - это тот кто пожил , набрался опыта и ума и с высоты своей приобретенной мудрости может судить о таких ничтожных существах как ты , поэтому , прими как есть и поблагодари меня за науку ))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7200

      Puddle > Persona_non_Grata 1 марта, 01:17

      хрю-хрю!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10841

      Persona_non_Grata > Puddle 1 марта, 01:31

      Что лишний раз соответствует твоему интеллекту , вернее его полному отсутствию - всё , время дрессировки закончилось , бай бай - МЕСТО ! ))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7200

      Puddle > Persona_non_Grata 1 марта, 01:35

      А ты- забавная хрюшка! Гы-гы-гы!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4412

      Гавроша > slavutiq70 1 марта, 03:50

      Как можно Газпром украсть у народа, если он и так принадлежит государству? А вот когда народная нефть становится частной - это уже воровство!!!

      Думай что паришь!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4412

      Гавроша 28 февраля, 21:19

      Тедеско классный тренер, будем надеяться, что федун уговорит его остаться!!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14255

      derrik2000 28 февраля, 21:06

      С Телеграм-каналла тоже раздаются крики возмущения сегодняшней "игрой" Спартака:

      "Зато Зарема в интервью в огромном восторге была от селекции несколько дней назад....да и вообще всем довольна...

      Ничего не меняется у Федуна...Хотя,казалось бы куда проще...имей рядом с собой футбольного человека,честного,любящего «Спартак» и хотя бы прислушивайся к нему....и совсем не обязательно с руководящей должностью в клубе...лишь консультантом/советником....."

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10841

      Persona_non_Grata > derrik2000 28 февраля, 21:41

      Это тебя или Юрана ? )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5864

      "supermax" > Persona_non_Grata 28 февраля, 22:22

      ахахах....например

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10841

      Persona_non_Grata > "supermax" 1 марта, 00:22

      Никакого примера , он из-за своих амбиций и нереализованного желания видеть того , кого ОН хотел бы видеть у руля и в составе Спартака , опустился до того что желает неудач и поражений команде , за которую болеет ((( . Как это назвать ??? ... При этом , из за своей СТАРЧЕСКОЙ УПЕРТОСТИ " типа принципиальности " он даже не желает мне отвечать , боясь в подсознании в очередной раз , упасть в грязь лицом в наших с ним спорах .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5864

      "supermax" > Persona_non_Grata 1 марта, 09:15

      я понял тебя изначально)) "например" это был не вопрос, а как утверждение))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6315

      САДЫЧОК 28 февраля, 20:39

      Джикия как дерево в первом голе стоял , а во втором отворачивался от мяча как школьник ! Джикия-это Днище !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10841

      Persona_non_Grata > САДЫЧОК 1 марта, 00:24

      Ну да - как всегда , ничего нового - во всем виноват один Джикия ( не спорю проведший в очередной раз не лучший свой матч ) , но винить только его и конкретно только его ...

      2
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      Рейтинг: +6315

      САДЫЧОК > Persona_non_Grata 1 марта, 09:03

      На серьёзном уровне , одного кривоногого достаточно , чтобы проиграть !

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      Рейтинг: +193

      stop 28 февраля, 20:28

      Погода не очень , но игра хорошая , прекрасный результат !

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