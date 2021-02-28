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    Первый матч Промеса после возвращения в «Спартак»: завелся из-за красной, пытался бить через себя, нанес всего один удар


    3.3
    Голосов: 3
    28.02.2021 16:15
    Слабый дебют.

    Квинси Промес вернулся в «Спартак» и взял 24-й номер, который использовал в первый приход. «Аякс» получил за трансфер 8,5 миллиона евро. «Спартак» встретил так:

    Промес приехал в Россию, но в Голландии подозревался в нападении с ножом на родственника. «Спартак» застраховал трансфер Промеса и не берет на себя финансовые риски, если он получит уголовное наказание. Мы рассказывали об этой истории:

    Промес подозревается в нападении с ножом (и отсидел три дня в изоляторе), но может вернуться в «Спартак». Нужен?

    На матч с «Рубином» Промес вышел в стартовом составе. Последний его матч в России был в августе-2018, когда он забил в победном матче с «Динамо» (2:1). Соцсети окружили Промеса вниманием. Например, ловили в таком фокусе перед игрой:

    Промес вышел на правом фланге, но несколько раз менялся с Мозесом и переходил на левый. Отыграл весь матч, пробил один раз и отдал 39 передач (85% точности). Whoscored оценил его на 6,4 (лучший у «Спартака» – Айртон с оценкой 7,3).

    Хронология главных действий Промеса:

    11-я минута. Пробил издали с правого фланга и заработал угловой.

    60-я минута. Пытался пробить через себя, но промазал по мячу. Удар головой нанес Жиго.

    71-я минута. Проорал, когда Абильдгор получил красную карточку. Так составы стали равными (в первом тайме удалился Зобнин).

    87-я минута. Остро отдавал на Бакаева, который мог выйти один на один, но пас просквозил мимо и ушел за пределы поля.

    «Спартак» проиграл третий матч подряд в РПЛ (четвертый с учетом Кубка России), упустил шанс выйти на второе место и теперь отстает от лидирующего «Зенита» на семь очков. «Рубин» выиграл у «Спартака» в Москве впервые с 2010 года.

    За четыре последних матча «Спартак» забил всего один гол. Промес месяц не играл, пару раз потренировался и ничего не показал.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 3
    Комментарии16
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      Рейтинг: -192

      diamondfan 20 часов назад

      Fuck Off Niger

      -1
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      Рейтинг: -192

      diamondfan 20 часов назад

      Промес - *******!

      0
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      Рейтинг: +7532

      Вомбат 1 марта, 12:14

      Промес не должен рассматриваться как спаситель. Он не Мессия и даже не Месси. Но он показал вчера максимум возможного для полностью растренированного игрока. Это значит, что, как я и предсказывал, у него есть мотивация а это главное. Он и в 29 и в 30 лет будет играть хорошо, и станет одним из лучших в Спартаке после того, как обретет игровой тонус. Если, конечно, он не окажется действительно виновным в уголовщине.

      1
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      Рейтинг: +89

      саня ле 1 марта, 10:01

      не Промес не какой другой замес не помогут когда рыба гниёт.только в иллюзиях долбоё......ов не видящих очевидного

      0
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      Рейтинг: +248

      FCLM_FCRM 1 марта, 02:55

      Что за чушь я прочитал? Промес пару дней назад прилетел, сыграл один матч, в котором весь Спартак показал свою импотенцию. А по нему уже выводы делают. Тедеско вообще какие-то неадекватные поступки совершает. Промеса надо было планировать на второй тайм. ИМХО

      0
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      Рейтинг: +20236

      DOCTOR PENALTY 28 февраля, 23:53

      Не чемпионская игра, не чемпионский дебют.

      0
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      Рейтинг: +41

      A.l.e.x.777 28 февраля, 20:27

      А что хотеть от человека который два дня назад прилетел. Он сам охреневает от перестроений.

      2
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      Рейтинг: +647

      Taps 28 февраля, 20:23

      Два не гра и бревно - шикарное нападение + убогий тупой Зобнин.
      А-ха-ха ... что же делать ?

      -3
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      Рейтинг: +13810

      alarm 28 февраля, 19:50

      позор!

      2
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      Рейтинг: -120

      Pudel_OK > alarm 28 февраля, 23:41

      позор у тебя в штанах, падла

      1
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      Рейтинг: +17453

      slavutiq70 28 февраля, 18:42

      Дело то не в Антохе,,,,а в дубовом руководстве,игроков группы атаки хватает,а вот подносить им мячи совсем не кому,в итоге в позиционном нападение вообще нечего не получается,,

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