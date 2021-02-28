Первый матч Промеса после возвращения в «Спартак»: завелся из-за красной, пытался бить через себя, нанес всего один удар

Слабый дебют.

Квинси Промес вернулся в «Спартак» и взял 24-й номер, который использовал в первый приход. «Аякс» получил за трансфер 8,5 миллиона евро. «Спартак» встретил так:

Промес приехал в Россию, но в Голландии подозревался в нападении с ножом на родственника. «Спартак» застраховал трансфер Промеса и не берет на себя финансовые риски, если он получит уголовное наказание. Мы рассказывали об этой истории:

Промес подозревается в нападении с ножом (и отсидел три дня в изоляторе), но может вернуться в «Спартак». Нужен?

На матч с «Рубином» Промес вышел в стартовом составе. Последний его матч в России был в августе-2018, когда он забил в победном матче с «Динамо» (2:1). Соцсети окружили Промеса вниманием. Например, ловили в таком фокусе перед игрой:

Промес вышел на правом фланге, но несколько раз менялся с Мозесом и переходил на левый. Отыграл весь матч, пробил один раз и отдал 39 передач (85% точности). Whoscored оценил его на 6,4 (лучший у «Спартака» – Айртон с оценкой 7,3).

Хронология главных действий Промеса:

11-я минута. Пробил издали с правого фланга и заработал угловой.

60-я минута. Пытался пробить через себя, но промазал по мячу. Удар головой нанес Жиго.

71-я минута. Проорал, когда Абильдгор получил красную карточку. Так составы стали равными (в первом тайме удалился Зобнин).

87-я минута. Остро отдавал на Бакаева, который мог выйти один на один, но пас просквозил мимо и ушел за пределы поля.

«Спартак» проиграл третий матч подряд в РПЛ (четвертый с учетом Кубка России), упустил шанс выйти на второе место и теперь отстает от лидирующего «Зенита» на семь очков. «Рубин» выиграл у «Спартака» в Москве впервые с 2010 года.

За четыре последних матча «Спартак» забил всего один гол. Промес месяц не играл, пару раз потренировался и ничего не показал.