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    Промес подозревается в нападении с ножом (и отсидел три дня в изоляторе), но может вернуться в «Спартак». Нужен?


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    Голосов: 0
    Сегодня, 19:05
    Кажется, «Аякс» не хочет отпускать.

    Квинси Промес может вернуться в «Спартак», который подтвердил переговоры с «Аяксом». В «Спартаке» Промес выигрывал РПЛ в 2017 году и не забывает о России. Например, осенью выложил в инстаграме новую песню и подписал: «Россия, я не забыл тебя. Давай». В январе «Спартак» опубликовал подборку с лучшими голами Промеса – тот лайкнул пост, но закрыл комментарии на своей странице, потому что болельщики в комментариях массово призвали его вернуться в команду.

    А что за ситуация с арестом?

    В декабре полиция арестовала Промеса и поместила в изолятор на несколько дней из-за подозрений в нанесении ножевых ранений. Инцидент произошел в июле у него дома: от рук Промеса пострадал один из членов семьи, который во время ссоры получил ранения средней тяжести и травму колена. О нападении он сообщил в ноябре.

    За это предусмотрен тюремный срок до четырех лет. Через несколько дней ареста Промес вышел на свободу, но остался подозреваемым в нападении. После выхода он сказал: «Мне нечего скрывать. Приятно снова сосредоточиться на футболе и оставить прочие проблемы позади. Это был шок для всех, но я рад, что меня отпустили так быстро».

    Это помешает его переходу в «Спартак»? Кажется, нет

    Voetbal Primeur пишет, что Промес может свободно перемещаться и работать. В январе он провел за «Аякс» четыре матча и забил один гол. Прокуратура его не ограничила, поэтому Промес может приехать в Россию, если договорится по контракту со «Спартаком».

    Ситуацию по переговорам прокомментировал директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов: «По Квинси пока никаких продвижений нет. Мы хотим максимально эффективно потратить деньги, поэтому, думаю, процесс будет небыстрым. Сейчас все так же идут переговоры между «Спартаком» и «Аяксом».

    «Аякс» защищал Промеса, когда против него были выдвинуты обвинения. Главный тренер Эрик тен Хаг после освобождения Промеса из-под ареста верит в его невиновность и сказал, что он нужен команде.

    В каком состоянии Промес?

    • В этом сезоне Промес провел в Эредивизие 17 матчей и забил шесть голов (один – с пенальти).

    • В Лиге чемпионов за шесть матчей он отдал одну голевую передачу (против «Мидтьюлланда»). В трех матчах выходил на замену, в одном – просидел в запасе, в двух – попадал в стартовый состав.

    • Промесу – 29 лет. Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Imago-images.de / Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии2
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      Рейтинг: +623

      Taps 7 минут назад

      Один уголовник уехал, другой ему на смену ?

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      Рейтинг: +20112

      Боцман59rus 1 час назад

      Нет)))) ..страница перевёрнута, пусть Попов напрягает булки и отрабатывает свой хлеб.

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