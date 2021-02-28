«Мяч попал в руку Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо». ЭСК – о пенальти в ворота «Спартака»

ЭСК РФС оценила работу арбитра Кирилла Левникова в эпизоде с назначением 11-метрового удара в ворота «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России с «Динамо» (0:2). Комиссия признало решение Левникова верным.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях футболиста «Спартака» Виктора Мозеса отчетливо прослеживается движение рукой в направлении полета мяча, приведшее к контакту с ним.

Данное движение делает тело игрока неестественно больше, поскольку в момент касания рука вытянута вбок.

Мяч попадает в руку игрока «Спартака» Виктора Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо. Комиссия дополнительно отмечает, что если бы футболист не отклонил свою руку в сторону и мяч попал в то же самое место, точка контакта руки и мяча заведомо находилась бы в запрещенной зоне, схематично указанной ИФАБ на иллюстрации к тексту Правил игры.

Правила игры, глава 11, говорят, что «в целях определения нарушения при игре рукой верхняя граница руки соответствует уровню подмышки».

ЭСК ожидает вмешательства судьи VAR в подобном эпизоде, так как судья не видел касания мяча рукой и это является «пропуском серьезного инцидента» согласно протоколу VAR», – приводит слова ЭСК пресс-служба РФС.

По мнению бывшего арбитра РПЛ Игоря Федотова, пенальти в пользу динамовцев был назначен ошибочно.

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«Поднял я руку или нет – какая разница? Мяч попал в плечо!» Мозес – о пенальти в игре с «Динамо»