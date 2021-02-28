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  • «Мяч попал в руку Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо». ЭСК – о пенальти в ворота «Спартака»

«Мяч попал в руку Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо». ЭСК – о пенальти в ворота «Спартака»

28 февраля 2021, 11:58
12

ЭСК РФС оценила работу арбитра Кирилла Левникова в эпизоде с назначением 11-метрового удара в ворота «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России с «Динамо» (0:2). Комиссия признало решение Левникова верным.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях футболиста «Спартака» Виктора Мозеса отчетливо прослеживается движение рукой в направлении полета мяча, приведшее к контакту с ним.

Данное движение делает тело игрока неестественно больше, поскольку в момент касания рука вытянута вбок.

Мяч попадает в руку игрока «Спартака» Виктора Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо. Комиссия дополнительно отмечает, что если бы футболист не отклонил свою руку в сторону и мяч попал в то же самое место, точка контакта руки и мяча заведомо находилась бы в запрещенной зоне, схематично указанной ИФАБ на иллюстрации к тексту Правил игры.

Правила игры, глава 11, говорят, что «в целях определения нарушения при игре рукой верхняя граница руки соответствует уровню подмышки».

ЭСК ожидает вмешательства судьи VAR в подобном эпизоде, так как судья не видел касания мяча рукой и это является «пропуском серьезного инцидента» согласно протоколу VAR», – приводит слова ЭСК пресс-служба РФС.

  • По мнению бывшего арбитра РПЛ Игоря Федотова, пенальти в пользу динамовцев был назначен ошибочно.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Поднял я руку или нет – какая разница? Мяч попал в плечо!» Мозес – о пенальти в игре с «Динамо»

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Мозес Виктор Левников Кирилл
Комментарии (12)
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NewLife
1614504402
Когда это ЭСК проверяло, где у Витька подмышки ? У ни.герийцев подмышки ниже бицепса, дебилы ))
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plehanov6
1614505352
Странность в том, что почти все эксперты, признали игру плечом, а скс рфс, нашла игру рукой?! Не помню, кто сказал еще осенью, что сейчас судьи начнут все трактовать против "Спартака", но, похоже, он что-то знал!!! Вот и последние игры это подтверждают!
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DOCTOR PENALTY
1614506403
Чё-то зависла эта тема. Всё, что выше жопы - это плечо. Граница жопы проходит по резинке трусов. Может так попроще будет?.. )
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stop
1614506651
Какая разница был пенальти или нет спартак игру проиграл не поэтому !
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Hektor 84
1614511924
Папа не дает сыночка в обиду. А то словит дискву и карьера под вопросом!
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Алекс636363
1614513089
ошибка, безусловно. мяч летел сверху в плечо, и без разницы, каким местом тела двигал мозес
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Dizgen
1614520989
Двойные стандарты
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almanev
1614525013
Кто качался те понимают где дельтовидная, и играет он именно ей.
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