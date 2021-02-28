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    «Мяч попал в руку Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо». ЭСК – о пенальти в ворота «Спартака»

    ЭСК РФС оценила работу арбитра Кирилла Левникова в эпизоде с назначением 11-метрового удара в ворота «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России с «Динамо» (0:2). Комиссия признало решение Левникова верным.

    «Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях футболиста «Спартака» Виктора Мозеса отчетливо прослеживается движение рукой в направлении полета мяча, приведшее к контакту с ним.

    Данное движение делает тело игрока неестественно больше, поскольку в момент касания рука вытянута вбок.

    Мяч попадает в руку игрока «Спартака» Виктора Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо. Комиссия дополнительно отмечает, что если бы футболист не отклонил свою руку в сторону и мяч попал в то же самое место, точка контакта руки и мяча заведомо находилась бы в запрещенной зоне, схематично указанной ИФАБ на иллюстрации к тексту Правил игры.

    Правила игры, глава 11, говорят, что «в целях определения нарушения при игре рукой верхняя граница руки соответствует уровню подмышки».

    ЭСК ожидает вмешательства судьи VAR в подобном эпизоде, так как судья не видел касания мяча рукой и это является «пропуском серьезного инцидента» согласно протоколу VAR», – приводит слова ЭСК пресс-служба РФС.

    • По мнению бывшего арбитра РПЛ Игоря Федотова, пенальти в пользу динамовцев был назначен ошибочно.

    «Поднял я руку или нет – какая разница? Мяч попал в плечо!» Мозес – о пенальти в игре с «Динамо»

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    Источник: сайт РФС

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    28.02.2021 11:58
    Комментарии15
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      Рейтинг: +1501

      almanev 28 февраля, 18:10

      Кто качался те понимают где дельтовидная, и играет он именно ей.

      0
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      Рейтинг: +588

      Dizgen 28 февраля, 17:03

      Двойные стандарты

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +528

      Алекс636363 28 февраля, 14:51

      ошибка, безусловно. мяч летел сверху в плечо, и без разницы, каким местом тела двигал мозес

      0
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      Рейтинг: +8425

      Hektor 84 28 февраля, 14:32

      Папа не дает сыночка в обиду. А то словит дискву и карьера под вопросом!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6757

      KPCCSPB 28 февраля, 13:29

      Вот поэтому и срач у нас постоянный, что одну тему мусолят до последнего, уже другие матчи сыграть успели, а у нас всё смотрят что-то. Не наиграл спам на победу, да и динамики дожали бы, просто они были лучше, как Арсенал и Ростов, против нас.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +13810

      alarm 28 февраля, 13:04

      отодрали хряков самым позорным образом!

      4
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      Рейтинг: +193

      stop 28 февраля, 13:04

      Какая разница был пенальти или нет спартак игру проиграл не поэтому !

      3
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      Рейтинг: +20236

      DOCTOR PENALTY 28 февраля, 13:00

      Чё-то зависла эта тема. Всё, что выше жопы - это плечо. Граница жопы проходит по резинке трусов. Может так попроще будет?.. )

      3
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      Рейтинг: +420

      kliker > DOCTOR PENALTY 28 февраля, 13:55

      Не трогай трусы, иначе их на голову будут натягивать в соответствии с "правилами".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +638

      plehanov6 28 февраля, 12:42

      Странность в том, что почти все эксперты, признали игру плечом, а скс рфс, нашла игру рукой?! Не помню, кто сказал еще осенью, что сейчас судьи начнут все трактовать против "Спартака", но, похоже, он что-то знал!!! Вот и последние игры это подтверждают!

      1
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      Рейтинг: +630

      ВасяК > plehanov6 28 февраля, 13:26

      А у немытых,это будет плечо!!!Сто процентов!!!

      1
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      Рейтинг: +638

      plehanov6 > ВасяК 28 февраля, 13:40

      Эх, Вася-вася! Ты, сам-то всегда умываешься? Или только когда в адеквате?!

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      Рейтинг: +7200

      Puddle 28 февраля, 12:39

      Заговор против рыл! Не разрешают чибузикам руками играть. гыгыгыгы

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      Рейтинг: -1487

      Голубая устрица > Puddle 28 февраля, 15:02

      Зато бомжузикам все можно, да пёс )?

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