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    «Поднял я руку или нет – какая разница? Мяч попал в плечо!» Мозес – о пенальти в игре с «Динамо»

    Защитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал эпизод с назначением пенальти в пользу «Динамо» в матче 1/8 финала Кубка России (0:2).

    — Все ключевые моменты оказались связаны с тобой: пенальти в наши ворота, лучший шанс сравнять счет, удаление… Тяжело переживал после игры?

    — Конечно. Начнем с пенальти: мяч попал мне в плечо, а судья посчитал, что если я сделал движение рукой, то нарушил правила. Еще и желтую карточку дал. Я не понял этого решения. Поднял я руку или нет — какая разница? Мяч попал в плечо!

    И ведь изначально судья не остановил игру. Только потом в дело вмешался VAR. Так, что там дальше? Мое добивание после удара Понсе. В любой другой день это был бы гол, но вратарь «Динамо» очень быстро среагировал и успел переместиться в ближний угол.

    И, наконец, удаление. Тут я накосячил. Потерял мяч на фланге и свалил соперника.

    • По мнению бывшего арбитра РПЛ Игоря Федотова, пенальти в пользу динамовцев был назначен ошибочно.

    Шунин: «Пенальти в матче со «Спартаком» был, Мозес нацеленно играл в мяч рукой»

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    28.02.2021 11:48
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9963

      paracetamol 28 февраля, 16:25

      Болтать горазд, а с Динамой пен привез, да и с Рубином сегодня тоже обделался в 1-м голе.

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      Рейтинг: +5297

      житель СПб 28 февраля, 14:15

      С пенальти вопрос сложный, НО: не надо в своей штрафной руками размахивать! Это то профессиональный игрок должен знать?! И тогда ни на кого сваливать вину не придется.

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      Рейтинг: +20845

      Боцман59rus 28 февраля, 12:08

      А после этого, чем на поле занимались полтора тайма? ...да ещё и от сопляка со стандарта получили, бездари
      Если сегодня осечками конкурентов не воспользуетесь, грош вам цена, хотя мне это ясно ещё до матча ,жидко обсираться в решающих моментах, ваша отличительная черта

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