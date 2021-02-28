«Поднял я руку или нет – какая разница? Мяч попал в плечо!» Мозес – о пенальти в игре с «Динамо»

Защитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал эпизод с назначением пенальти в пользу «Динамо» в матче 1/8 финала Кубка России (0:2).

— Все ключевые моменты оказались связаны с тобой: пенальти в наши ворота, лучший шанс сравнять счет, удаление… Тяжело переживал после игры?

— Конечно. Начнем с пенальти: мяч попал мне в плечо, а судья посчитал, что если я сделал движение рукой, то нарушил правила. Еще и желтую карточку дал. Я не понял этого решения. Поднял я руку или нет — какая разница? Мяч попал в плечо!

И ведь изначально судья не остановил игру. Только потом в дело вмешался VAR. Так, что там дальше? Мое добивание после удара Понсе. В любой другой день это был бы гол, но вратарь «Динамо» очень быстро среагировал и успел переместиться в ближний угол.

И, наконец, удаление. Тут я накосячил. Потерял мяч на фланге и свалил соперника.

По мнению бывшего арбитра РПЛ Игоря Федотова, пенальти в пользу динамовцев был назначен ошибочно.

Шунин: «Пенальти в матче со «Спартаком» был, Мозес нацеленно играл в мяч рукой»