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  • «Поднял я руку или нет – какая разница? Мяч попал в плечо!» Мозес – о пенальти в игре с «Динамо»

«Поднял я руку или нет – какая разница? Мяч попал в плечо!» Мозес – о пенальти в игре с «Динамо»

28 февраля 2021, 11:48
3

Защитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал эпизод с назначением пенальти в пользу «Динамо» в матче 1/8 финала Кубка России (0:2).

— Все ключевые моменты оказались связаны с тобой: пенальти в наши ворота, лучший шанс сравнять счет, удаление… Тяжело переживал после игры?

— Конечно. Начнем с пенальти: мяч попал мне в плечо, а судья посчитал, что если я сделал движение рукой, то нарушил правила. Еще и желтую карточку дал. Я не понял этого решения. Поднял я руку или нет — какая разница? Мяч попал в плечо!

И ведь изначально судья не остановил игру. Только потом в дело вмешался VAR. Так, что там дальше? Мое добивание после удара Понсе. В любой другой день это был бы гол, но вратарь «Динамо» очень быстро среагировал и успел переместиться в ближний угол.

И, наконец, удаление. Тут я накосячил. Потерял мяч на фланге и свалил соперника.

  • По мнению бывшего арбитра РПЛ Игоря Федотова, пенальти в пользу динамовцев был назначен ошибочно.

Шунин: «Пенальти в матче со «Спартаком» был, Мозес нацеленно играл в мяч рукой»

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Мозес Виктор
Комментарии (3)
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Боцман59rus
1614503291
А после этого, чем на поле занимались полтора тайма? ...да ещё и от сопляка со стандарта получили, бездари Если сегодня осечками конкурентов не воспользуетесь, грош вам цена, хотя мне это ясно ещё до матча ,жидко обсираться в решающих моментах, ваша отличительная черта
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житель СПб
1614510936
С пенальти вопрос сложный, НО: не надо в своей штрафной руками размахивать! Это то профессиональный игрок должен знать?! И тогда ни на кого сваливать вину не придется.
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paracetamol
1614518756
Болтать горазд, а с Динамой пен привез, да и с Рубином сегодня тоже обделался в 1-м голе.
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