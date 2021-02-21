Шунин: «Пенальти в матче со «Спартаком» был, Мозес нацеленно играл в мяч рукой»

Капитан «Динамо» Антон Шунин подытожил матч 1/8 финала Кубка России против «Спартака» (2:0). Решающий гол был забит с пенальти.

«Считаю, пенальти был, потому что Виктор Мозес нацеленно играл в мяч рукой, выставив еe специально. Но дело даже не в этом. У нас были хорошие моменты, физически мы выглядели сильнее. Это и помогло нам дотерпеть, дожать соперника.

Но и у «Спартака» была пара моментов. Наверное, самый опасный – удар Эсекьеля Понсе и добивание Мозеса. Всe произошло очень быстро: соперник ударил из-под ноги защитника, я успел сложиться и достать мяч ногой. Дальше нужно было как можно скорее встать и среагировать на добивание в другой угол», – сказал Шунин.

«Динамо» впервые с 1985 года обыграло «Спартак» дома с разницей в 2 мяча.

«Спартак» потерпел в официальных играх 3-е поражение подряд.

Соперник «Динамо» по 1/4 финала будет определен жребием.

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