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  • Шунин: «Пенальти в матче со «Спартаком» был, Мозес нацеленно играл в мяч рукой»

Шунин: «Пенальти в матче со «Спартаком» был, Мозес нацеленно играл в мяч рукой»

21 февраля 2021, 15:52
25

Капитан «Динамо» Антон Шунин подытожил матч 1/8 финала Кубка России против «Спартака» (2:0). Решающий гол был забит с пенальти.

«Считаю, пенальти был, потому что Виктор Мозес нацеленно играл в мяч рукой, выставив еe специально. Но дело даже не в этом. У нас были хорошие моменты, физически мы выглядели сильнее. Это и помогло нам дотерпеть, дожать соперника.

Но и у «Спартака» была пара моментов. Наверное, самый опасный – удар Эсекьеля Понсе и добивание Мозеса. Всe произошло очень быстро: соперник ударил из-под ноги защитника, я успел сложиться и достать мяч ногой. Дальше нужно было как можно скорее встать и среагировать на добивание в другой угол», – сказал Шунин.

  • «Динамо» впервые с 1985 года обыграло «Спартак» дома с разницей в 2 мяча.
  • «Спартак» потерпел в официальных играх 3-е поражение подряд.
  • Соперник «Динамо» по 1/4 финала будет определен жребием.
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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Шунин Антон
Комментарии (25)
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Павелий
1613913053
Тут важнее не умышленность, а то, что это плечо, под футболкой. Так что пенальти - левый, а Шунину стоит подучить правила. Но Динамо играло лучше, потому и выиграло.
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derrik2000
1613914504
"Капитан «Динамо» Антон Шунин " И ХТО у нас по амплуа Шунин? ВЛатарь? А чей, московского Динамо? И КАК же он, Зоркий Глаз, через ВСЁ поле увидел, то, что так уверенно прокомментировал??? Не иначе, как самолично прибежал в штрафную Спартака при атаке динамовцев и ПРИСТАЛЬНО следил, ЧТО сделает Мозес при подаче мяча. ))))))))))))))
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Skull_Boy
1613917222
Когда 100 человек говорят, что пеныль левый, то они дураки, а он все знает, все видит
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Иван Петров 1986
1613920104
Я и не думал, что ты по другому скажешь. Тебе же от своих ворот виднее - всего 90 метров.
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orlovcar
1613924796
в любом случае е5 спОртаГ
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Правдоруб100
1613936593
Чистая игра рукой! Даже спорить не надо, видео жестоко показывает правду!!!!
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paracetamol
1613941097
Шуня прав!
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slavа0508
1613987788
Специально перечитал трактовки УЕФА по этому поводу,так там рука начинается после окончания рукава футболки,,,мяч попал в рукав футболки ,при чём не в край выводы делайте сами,,,,,а УЕФА говорит нет игры рукой,,,,,
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SpartakFirst064
1613988791
О чём спор то???мяч попал в рукав футболки,по правилам это плечо,,,,
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portero
1614164937
Такие пенальти ставят, движение руки было и это уже не плечо...
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