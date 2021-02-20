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    Шунин: «Пенальти в матче со «Спартаком» был, Мозес нацеленно играл в мяч рукой»

    Капитан «Динамо» Антон Шунин подытожил матч 1/8 финала Кубка России против «Спартака» (2:0). Решающий гол был забит с пенальти.

    «Считаю, пенальти был, потому что Виктор Мозес нацеленно играл в мяч рукой, выставив еe специально. Но дело даже не в этом. У нас были хорошие моменты, физически мы выглядели сильнее. Это и помогло нам дотерпеть, дожать соперника.

    Но и у «Спартака» была пара моментов. Наверное, самый опасный – удар Эсекьеля Понсе и добивание Мозеса. Всe произошло очень быстро: соперник ударил из-под ноги защитника, я успел сложиться и достать мяч ногой. Дальше нужно было как можно скорее встать и среагировать на добивание в другой угол», – сказал Шунин.

    • «Динамо» впервые с 1985 года обыграло «Спартак» дома с разницей в 2 мяча.
    • «Спартак» потерпел в официальных играх 3-е поражение подряд.
    • Соперник «Динамо» по 1/4 финала будет определен жребием.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2064

      Иван Петров 1986 6 минут назад

      Я и не думал, что ты по другому скажешь. Тебе же от своих ворот виднее - всего 90 метров.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4378

      Гавроша 27 минут назад

      Был пенальти, свиньи могут успокоиться!!!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11307

      Skull_Boy 54 минуты назад

      Когда 100 человек говорят, что пеныль левый, то они дураки, а он все знает, все видит

      4
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      Рейтинг: +19311

      silver29 1 час назад

      Конечно Шуне от своих ворот виднее (((

      7
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      Рейтинг: +89

      яцык > silver29 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      не визжите всё по делу

      -5
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      Рейтинг: +14139

      derrik2000 1 час назад

      "Капитан «Динамо» Антон Шунин "

      И ХТО у нас по амплуа Шунин?
      ВЛатарь?
      А чей, московского Динамо?
      И КАК же он, Зоркий Глаз, через ВСЁ поле увидел, то, что так уверенно прокомментировал???
      Не иначе, как самолично прибежал в штрафную Спартака при атаке динамовцев и ПРИСТАЛЬНО следил, ЧТО сделает Мозес при подаче мяча. ))))))))))))))

      6
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      Рейтинг: +1613

      Алехсбургер. > derrik2000 1 час назад

      Его как взорвали в Химках девять лет назад плохие мальчики зенитовские,что аж глаза разбросало по вратарской..))
      Так он и видит до сих пор.

      5
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      Рейтинг: +89

      яцык > derrik2000 58 минут назад

      можете обоссаться пеналь точняк

      -3
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      Рейтинг: +4161

      Павелий 2 часа назад

      Тут важнее не умышленность, а то, что это плечо, под футболкой. Так что пенальти - левый, а Шунину стоит подучить правила. Но Динамо играло лучше, потому и выиграло.

      7
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      Рейтинг: +5721

      "supermax" > Павелий 1 час назад

      щас прибегут знатоки правил))

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