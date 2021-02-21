Маслов в проигранном дерби лишился зуба

Защитник «Спартака» Павел Маслов в матче 1/8 финала Кубка России против «Динамо» (0:2) утратил зуб. Из-за этого он отказался общаться с журналистами после игры.

«Можно я не буду разговаривать, мне зуб выбили?» – сказал Маслов после встречи.

«Динамо» впервые с 1985 года обыграло «Спартак» дома с разницей в 2 мяча.

«Спартак» потерпел в официальных играх 3-е поражение подряд.

Соперник «Динамо» по 1/4 финала будет определен жребием.

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