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    Маслов в проигранном дерби лишился зуба

    Защитник «Спартака» Павел Маслов в матче 1/8 финала Кубка России против «Динамо» (0:2) утратил зуб. Из-за этого он отказался общаться с журналистами после игры.

    «Можно я не буду разговаривать, мне зуб выбили?» – сказал Маслов после встречи.

    • «Динамо» впервые с 1985 года обыграло «Спартак» дома с разницей в 2 мяча.
    • «Спартак» потерпел в официальных играх 3-е поражение подряд.
    • Соперник «Динамо» по 1/4 финала будет определен жребием.

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    Источник: инстаграм Антона Анисимова

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