Тедеско – после поражения от «Динамо»: «Сказалось отсутствие Крала, но «Спартак» играл хорошо»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско связал поражение от «Динамо» в Кубке России (0:2) с отсутствием полузащитника Алекса Крала. Он не был готов к матчу.

«Отсутствие Крала сказалось. Он очень важный игрок для нас, играл почти во всех матчах. Мы можем компенсировать потерю любого игрока, но нельзя недооценивать его роль в таких важных матчах. Особенно в контексте обороны. Но даже без него мы играли хорошо», – сказал Тедеско.