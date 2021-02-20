Тедеско – после поражения от «Динамо»: «Сказалось отсутствие Крала, но «Спартак» играл хорошо»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско связал поражение от «Динамо» в Кубке России (0:2) с отсутствием полузащитника Алекса Крала. Он не был готов к матчу.
«Отсутствие Крала сказалось. Он очень важный игрок для нас, играл почти во всех матчах. Мы можем компенсировать потерю любого игрока, но нельзя недооценивать его роль в таких важных матчах. Особенно в контексте обороны. Но даже без него мы играли хорошо», – сказал Тедеско.
- «Динамо» впервые с 1985 года обыграло «Спартак» дома с разницей в 2 мяча.
- «Спартак» потерпел в официальных играх 3-е поражение подряд.
- Соперник «Динамо» по 1/4 финала будет определен жребием.
Источник: «Чемпионат»