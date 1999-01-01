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    Тедеско – после поражения от «Динамо»: «Сказалось отсутствие Крала, но «Спартак» играл хорошо»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско связал поражение от «Динамо» в Кубке России (0:2) с отсутствием полузащитника Алекса Крала. Он не был готов к матчу.

    «Отсутствие Крала сказалось. Он очень важный игрок для нас, играл почти во всех матчах. Мы можем компенсировать потерю любого игрока, но нельзя недооценивать его роль в таких важных матчах. Особенно в контексте обороны. Но даже без него мы играли хорошо», – сказал Тедеско.

    • «Динамо» впервые с 1985 года обыграло «Спартак» дома с разницей в 2 мяча.
    • «Спартак» потерпел в официальных играх 3-е поражение подряд.
    • Соперник «Динамо» по 1/4 финала будет определен жребием.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +186

      55together 50 минут назад

      изобретательный немчишка...

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      Рейтинг: +11

      A.l.e.x.777 51 минуту назад

      В каком месте хорошо? Домой пора тебе.

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