Директор «Спартака» Мележиков: «Второе место будет успехом. Маловероятно, что станем чемпионами в этом сезоне»

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков озвучил цель на остаток сезона. Команда должна пробиться в Лигу чемпионов.
«Успешным, хорошим результатом для «Спартака» будет второе место. Не ниже него. Это записано в наших целях на сезон», – сказал функционер.
«Маловероятно, тяжеловато стать чемпионами в этом сезоне. Но мы должны двигаться к этому в самом ближайшем будущем», – добавил Мележиков в беседе с журналистом Сергеем Егоровым.
- Сейчас «Спартак» идет 3-м.
- 28 февраля команда сыграет с «Рубином» в 20-м туре РПЛ.
- Мележиков занимает должность управляющего директора с прошлого года.
Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»