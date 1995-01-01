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    Директор «Спартака» Мележиков: «Второе место будет успехом. Маловероятно, что станем чемпионами в этом сезоне»

    Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков озвучил цель на остаток сезона. Команда должна пробиться в Лигу чемпионов.

    «Успешным, хорошим результатом для «Спартака» будет второе место. Не ниже него. Это записано в наших целях на сезон», – сказал функционер.

    «Маловероятно, тяжеловато стать чемпионами в этом сезоне. Но мы должны двигаться к этому в самом ближайшем будущем», – добавил Мележиков в беседе с журналистом Сергеем Егоровым.

    • Сейчас «Спартак» идет 3-м.
    • 28 февраля команда сыграет с «Рубином» в 20-м туре РПЛ.
    • Мележиков занимает должность управляющего директора с прошлого года.

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    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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