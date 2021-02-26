Директор «Спартака» Мележиков: «Второе место будет успехом. Маловероятно, что станем чемпионами в этом сезоне»

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков озвучил цель на остаток сезона. Команда должна пробиться в Лигу чемпионов.

«Успешным, хорошим результатом для «Спартака» будет второе место. Не ниже него. Это записано в наших целях на сезон», – сказал функционер.

«Маловероятно, тяжеловато стать чемпионами в этом сезоне. Но мы должны двигаться к этому в самом ближайшем будущем», – добавил Мележиков в беседе с журналистом Сергеем Егоровым.