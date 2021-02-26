Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Без лишних слов». «Томь» перед матчем с «Аланией» посетила мемориальный комплекс в Беслане

«Без лишних слов». «Томь» перед матчем с «Аланией» посетила мемориальный комплекс в Беслане

26 февраля 2021, 20:39

Игроки и тренерский штаб «Томи» посетили Беслан, где в сентябре 2004 года была захвачена школа. Томичи возложили цветы к памятнику. Видео доступно ниже.

«Без лишних слов», – подписала пресс-служба видео в твиттере.

Завтра, 27 февраля, «Томь» во Владикавказе проведет матч 27-го тура ФНЛ против «Алании».

  • В результате захвата школы погибло более 300 человек.
  • В течение 2 с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании более 1000 заложников.
  • Одним из организаторов теракта был чеченский сепаратист Шамиль Басаев.

Дзагоев пожертвовал на реабилитацию бесланской заложницы Фатимы Дзгоевой 1 миллион рублей

Источник: ютуб-канал «Томи»
Россия. ФНЛ Томь Алания
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
11:41
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
1
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед
10:29
2
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
09:58
7
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
3
Фото«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
08:45
1
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
12
Все новости
Все новости
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
27 августа
2
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
27 августа
У клуба ФНЛ заблокировали счета
26 августа
ФотоВоспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб
26 августа
ФотоИгрок «Краснодара» перешел в московский клуб и забил в первом же матче
26 августа
ФотоКлуб Первой лиги уволил главного тренера
26 августа
2
Генич сказал, где продолжит карьеру Дзюба: «Может вести шоу со Слуцким на ТНТ»
26 августа
1
ФотоВратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
Экс-капитану «Торпедо» ампутировали часть ноги
22 августа
3
ФотоВоспитанник «Краснодара», выигрывавший серебро Евро U-19, ушел из клуба РПЛ в Первую лигу
22 августа
«Локомотив» рассматривает восемь полузащитников
22 августа
5
КДК отказался засчитать техническое поражение московскому клубу
21 августа
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
21 августа
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
21 августа
21
Московский клуб продлил контракт с легионером из Мали
21 августа
1
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
21 августа
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
20 августа
6
Экс-защитник сборной России перешел в клуб Басты
20 августа
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
20 августа
5
«Класс засуньте в пятую точку»: Юран – о специфике ФНЛ
20 августа
2
«Нижний Новгород» впервые проиграл в сезоне Первой лиги
19 августа
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
19 августа
Байрамян рассказал о методах Юрана
19 августа
1
ФотоКлуб Первой лиги расстался с экс-спартаковцем – одним из 26 новичков, подписанных в июле
19 августа
«Челябинск» подал протест на результат матча с «Торпедо»
18 августа
Кержаков оценил свои шансы найти работу тренером
18 августа
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
17 августа
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+