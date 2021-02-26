«Без лишних слов». «Томь» перед матчем с «Аланией» посетила мемориальный комплекс в Беслане

Игроки и тренерский штаб «Томи» посетили Беслан, где в сентябре 2004 года была захвачена школа. Томичи возложили цветы к памятнику. Видео доступно ниже.

«Без лишних слов», – подписала пресс-служба видео в твиттере.

Завтра, 27 февраля, «Томь» во Владикавказе проведет матч 27-го тура ФНЛ против «Алании».

В результате захвата школы погибло более 300 человек.

В течение 2 с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании более 1000 заложников.

Одним из организаторов теракта был чеченский сепаратист Шамиль Басаев.

Дзагоев пожертвовал на реабилитацию бесланской заложницы Фатимы Дзгоевой 1 миллион рублей