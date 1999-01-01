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    «Без лишних слов». «Томь» перед матчем с «Аланией» посетила мемориальный комплекс в Беслане

    Игроки и тренерский штаб «Томи» посетили Беслан, где в сентябре 2004 года была захвачена школа. Томичи возложили цветы к памятнику. Видео доступно ниже.

    «Без лишних слов», – подписала пресс-служба видео в твиттере.

    Завтра, 27 февраля, «Томь» во Владикавказе проведет матч 27-го тура ФНЛ против «Алании».

    • В результате захвата школы погибло более 300 человек.
    • В течение 2 с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании более 1000 заложников.
    • Одним из организаторов теракта был чеченский сепаратист Шамиль Басаев.

    Дзагоев пожертвовал на реабилитацию бесланской заложницы Фатимы Дзгоевой 1 миллион рублей

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    Источник: ютуб-канал «Томи»

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