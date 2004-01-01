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    Дзагоев пожертвовал на реабилитацию бесланской заложницы Фатимы Дзгоевой 1 миллион рублей

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев анонимно перевел 1 миллион рублей на реабилитацию Фатимы Дзгоевой, которая получила тяжелую травму головы во время теракта в Беслане в 2004 году.

    В 2016 году для сбора средств на лечение девочки организовали благотворительный концерт.

    «И тут нам объявили, что сбор закрыт. Это был футболист наш, Алан Дзагоев. Он даже не хотел, чтобы мы это разглашали. Это нас очень тронуло», – сказала тетя Фатимы в интервью для на YouTube-канала Юрия Дудя.

    В июне «Новая газета» писала, что минздрав Северной Осетии отказался выделять средства для реабилитации Фатимы Дзгоевой. Ведомство сослалось на то, что уже «неоднократно оказывало помощь» 24-летней девушке.

    • В сентябре 2004 года террористы на протяжении трех дней удерживали в заминированном школьном здании 1128 заложников.
    • В ходе спецоперации был уничтожен 31 боевик, также были ликвидированы все организаторы теракта.
    • В результате теракта погибли 334 человека, из них 186 детей.

    Источник: YouTube-канал Юрия Дудя

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1325

      Derzkiy1 43 минуты назад

      Каждый миллиардер футболист из рпл мог это сделать , а не один земляк.. Алан молодец , газпромовцы роскошь только любят?

      1
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      Рейтинг: +671

      shikari__ > Derzkiy1 37 минут назад

      многие на самом деле помогают, но не хотят афишировать. про Дзагоева ведь тоже до этого не знали, пока люди сами не рассказали.

      2
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      Рейтинг: +671

      shikari__ > Derzkiy1 31 минуту назад

      те же Мамаев и Кокорин, тоже многим помогли, люди объявились после известного случая, пытались смягчить им наказание.

      0
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      Рейтинг: +2856

      САДЫЧОК 45 минут назад

      Молодец Дзагоев !!! А , Дзюба никогда ничего не делает полезного !

      0
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      Рейтинг: +955

      Bozigit 51 минуту назад

      Молодец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11443

      bset 1 час назад

      Посмотрел это трехчасовое интервью и, в общем-то, ничему не удивился - я давно уже все понял про свое государство. Ни ответственности во время теракта, ни ответственности после. Обидно.

      3
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      Рейтинг: +384

      Hala Madrid 1 час назад

      Как называется государство , допустившее такой жуткий теракт, и которое потом не хочет отвечать за последствия?

      4
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      Рейтинг: +671

      shikari__ > Hala Madrid 45 минут назад

      https://www.youtube.com/watch?v=u-QDe3ixnso

      0
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      Рейтинг: +4048

      3a zenit > Hala Madrid 20 минут назад

      несуществующая ичкерия имарат Кавказ и их бородатое зверьё.

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