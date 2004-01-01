Дзагоев пожертвовал на реабилитацию бесланской заложницы Фатимы Дзгоевой 1 миллион рублей

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев анонимно перевел 1 миллион рублей на реабилитацию Фатимы Дзгоевой, которая получила тяжелую травму головы во время теракта в Беслане в 2004 году.

В 2016 году для сбора средств на лечение девочки организовали благотворительный концерт.

«И тут нам объявили, что сбор закрыт. Это был футболист наш, Алан Дзагоев. Он даже не хотел, чтобы мы это разглашали. Это нас очень тронуло», – сказала тетя Фатимы в интервью для на YouTube-канала Юрия Дудя.

В июне «Новая газета» писала, что минздрав Северной Осетии отказался выделять средства для реабилитации Фатимы Дзгоевой. Ведомство сослалось на то, что уже «неоднократно оказывало помощь» 24-летней девушке.