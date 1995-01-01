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    Погребняк: «У «Баварии» был реальный интерес ко мне, но «Зенит» вроде как не отпустил»

    Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал о своем несостоявшемся переходе в «Баварию».

    «Многими российскими футболистами интересовались топ-клубы Европы. И мной в том числе. Но слухи это слухи, а реальный интерес был только от «Баварии». И, наверное, все.

    Почему не перешел? У меня контракт с «Зенитом» был. Были разговоры о продлении... Я хотел, конечно, в «Баварию». Но потом узнал, что вроде как не отпустили. Я не могу так утверждать, но сам факт – разговоры были», – сказал Погребняк.

    • Форвард выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год.
    • Из петербургского клуба он ушел в «Штутгарт», где провел три сезона.
    • Затем еще 3,5 года Погребняк играл в Англии за «Фулхэм» и «Рединг».

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    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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    Сегодня, 19:28
    Комментарии15
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      Рейтинг: +5101

      playsh 30 минут назад

      Паша,ну ты совсем "запогребнился".Зачем так врать своим ребятам.Даже в худшие времена для Баварии не припомню,что бы там по полю ходило полено твоего уровня.

      2
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      Рейтинг: +445

      Hoahin > playsh 28 минут назад

      Там в те времена Лука Тони был, Подольски и Клозе, не знаю зачем им нужно было бревно Погребняк)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5101

      playsh > Hoahin 14 минут назад

      Вот именно,там не идиоты работают...

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      Рейтинг: +2694

      aaaaahhhh 31 минуту назад

      Приснился Паше сон однажды.....

      1
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      Рейтинг: +1355

      DMитрий 32 минуты назад

      Паша, ты чего в ФИФА переиграл!?

      1
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      Рейтинг: +20734

      Боцман59rus 53 минуты назад

      Видимо гранд из Штутгарта перебил предложение середнечка

      2
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      Рейтинг: +710

      Andrew01 1 час назад

      Скаут Баварии: - Это что за бревно у вас бегает в нападении?

      Агент потом рассказал Погребняку про интерес к нему Баварии))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +6460

      KPCCSPB > Andrew01 57 минут назад

      Это бревно, был лучшим бомбардиром кубка УЕФА, опередив Тони, и имеет медали из Европы, в отличии от свиней, которые только себя имеют.

      3
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      Рейтинг: +4968

      Томик 1 час назад

      "Вроде был разговор, вроде Бавария, вроде отказали и вроде речь обо мне шла даже"....Как в том анекдоте:"Не Аврам, а Мойша, не в Лас Вегасе, а в Жмеринке, не в рулетку, а в очко, не 50 миллионов, а триста гривен и не выиграл, а проиграл."

      6
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      Рейтинг: +20190

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      " Вчера приснился сон прекрасный..." Бавария, Барселона, Ювентус и МанСити не смогли договориться между собой...)))

      1
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      Рейтинг: +2260

      Fusballer > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Это же про Дзюбу! Поэтому он и играет до сих пор в Зените.

      2
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      Рейтинг: +5499

      nik55 1 час назад

      тебе это вроде приснилось

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      Рейтинг: +20190

      DOCTOR PENALTY > nik55 1 час назад

      с языка снял...)))

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      Рейтинг: -160

      Suvorov51 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Господи, ну кому ты нужен ДЕРЕВЯГА, ведь в спартаке всегда играли технари, бревно убрали, ипошел он по деревянным командам

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      Рейтинг: +6460

      KPCCSPB > Suvorov51 56 минут назад

      Твоих технарей за допинг наказывали, и ничего из Европы не привезли, с таким бюджетом всю жизнь, не позорься.

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