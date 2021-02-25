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  • Погребняк: «У «Баварии» был реальный интерес ко мне, но «Зенит» вроде как не отпустил»

Погребняк: «У «Баварии» был реальный интерес ко мне, но «Зенит» вроде как не отпустил»

25 февраля 2021, 19:28
19

Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал о своем несостоявшемся переходе в «Баварию».

«Многими российскими футболистами интересовались топ-клубы Европы. И мной в том числе. Но слухи это слухи, а реальный интерес был только от «Баварии». И, наверное, все.

Почему не перешел? У меня контракт с «Зенитом» был. Были разговоры о продлении... Я хотел, конечно, в «Баварию». Но потом узнал, что вроде как не отпустили. Я не могу так утверждать, но сам факт – разговоры были», – сказал Погребняк.

  • Форвард выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год.
  • Из петербургского клуба он ушел в «Штутгарт», где провел три сезона.
  • Затем еще 3,5 года Погребняк играл в Англии за «Фулхэм» и «Рединг».

Источник: Ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Урал Бавария Погребняк Павел
Комментарии (19)
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nik55
1614270931
тебе это вроде приснилось
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Томик
1614270975
"Вроде был разговор, вроде Бавария, вроде отказали и вроде речь обо мне шла даже"....Как в том анекдоте:"Не Аврам, а Мойша, не в Лас Вегасе, а в Жмеринке, не в рулетку, а в очко, не 50 миллионов, а триста гривен и не выиграл, а проиграл."
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Боцман59rus
1614272898
Видимо гранд из Штутгарта перебил предложение середнечка
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aaaaahhhh
1614274234
Приснился Паше сон однажды.....
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Plyash
1614274248
Паша,ну ты совсем "запогребнился".Зачем так врать своим ребятам.Даже в худшие времена для Баварии не припомню,что бы там по полю ходило полено твоего уровня.
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DemSerg
1614278313
На растопку что ли хотели взять или буратину выстругать?..
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Бриг
1614280315
Вот это "вроде как...". Тимощука чего-то отпустили, а Пашу никак. Ценный был такой.
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alp
1614285082
интерес чисто чтобы поржать... блин, где погребняк и где бавария... емае мозгов нет совсем...
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zigbert
1614344073
Прямо все топ-клубы Европы выстроились в очередь.
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portero
1614349108
Паша ты до сих пор в шорт листах...
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