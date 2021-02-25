Погребняк: «У «Баварии» был реальный интерес ко мне, но «Зенит» вроде как не отпустил»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал о своем несостоявшемся переходе в «Баварию».
«Многими российскими футболистами интересовались топ-клубы Европы. И мной в том числе. Но слухи это слухи, а реальный интерес был только от «Баварии». И, наверное, все.
Почему не перешел? У меня контракт с «Зенитом» был. Были разговоры о продлении... Я хотел, конечно, в «Баварию». Но потом узнал, что вроде как не отпустили. Я не могу так утверждать, но сам факт – разговоры были», – сказал Погребняк.
- Форвард выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год.
- Из петербургского клуба он ушел в «Штутгарт», где провел три сезона.
- Затем еще 3,5 года Погребняк играл в Англии за «Фулхэм» и «Рединг».
Источник: Ютуб-канал «КраСава»