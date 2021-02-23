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  • Тарасов поздравил подписчиков с Днем защитника Отечества, опубликовав фото с Нурмагомедовым

Тарасов поздравил подписчиков с Днем защитника Отечества, опубликовав фото с Нурмагомедовым

23 февраля 2021, 15:11
5

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Рубина» Дмитрий Тарасов поздравил подписчиков с Днем защитника Отечества. Футболист выложил в инстаграме совместное фото с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Всех причастных с Днем защитника Отечества! Спасибо за мирное небо над головой солдатам, офицерам, главнокомандующему! Те, кто по долгу службы занят этим нелегким и важным делом – защитой Родины – поздравляю с праздником, вы продолжаете дело наших ветеранов и дарите нам спокойствие все эти годы! А мы берем с вас пример и защищаем наши семьи, любимых женщин и детей! Ура!» – написал Тарасов в инстаграме.

  • «Рубин» объявил об уходе Тарасова в декабре.
  • Дмитрий будет играть за любительский клуб «Сахалинец».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Дмитрия Тарасова
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1614082601
Вряд ли кому-то будет приятным такое поздравление, включая главнокомандующего.(
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AZ
1614087585
Что один подлиза государев, что второй клоун, который всех достал, каждый день про него новости, хуже бузовой даже...
Ответить
кран
1614089365
Клоун...
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zigbert
1614171725
Даже главнокомандующего не забыл.
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Hektor 84
1614503628
Этот клоун далеко пойдет!))) уже борется за место в гос думе между газзаевым и Валуевым)))) а с псом любят подлизнуть царю
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