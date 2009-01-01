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    Тарасов поздравил подписчиков с Днем защитника Отечества, опубликовав фото с Нурмагомедовым

    Бывший полузащитник «Локомотива» и «Рубина» Дмитрий Тарасов поздравил подписчиков с Днем защитника Отечества. Футболист выложил в инстаграме совместное фото с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

    «Всех причастных с Днем защитника Отечества! Спасибо за мирное небо над головой солдатам, офицерам, главнокомандующему! Те, кто по долгу службы занят этим нелегким и важным делом – защитой Родины – поздравляю с праздником, вы продолжаете дело наших ветеранов и дарите нам спокойствие все эти годы! А мы берем с вас пример и защищаем наши семьи, любимых женщин и детей! Ура!» – написал Тарасов в инстаграме.

    • «Рубин» объявил об уходе Тарасова в декабре.
    • Дмитрий будет играть за любительский клуб «Сахалинец».

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    Источник: инстаграм Дмитрия Тарасова

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    Сегодня, 15:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20153

      DOCTOR PENALTY 43 минуты назад

      Вряд ли кому-то будет приятным такое поздравление, включая главнокомандующего.(

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