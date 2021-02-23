Тарасов поздравил подписчиков с Днем защитника Отечества, опубликовав фото с Нурмагомедовым

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Рубина» Дмитрий Тарасов поздравил подписчиков с Днем защитника Отечества. Футболист выложил в инстаграме совместное фото с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Всех причастных с Днем защитника Отечества! Спасибо за мирное небо над головой солдатам, офицерам, главнокомандующему! Те, кто по долгу службы занят этим нелегким и важным делом – защитой Родины – поздравляю с праздником, вы продолжаете дело наших ветеранов и дарите нам спокойствие все эти годы! А мы берем с вас пример и защищаем наши семьи, любимых женщин и детей! Ура!» – написал Тарасов в инстаграме.

«Рубин» объявил об уходе Тарасова в декабре.

Дмитрий будет играть за любительский клуб «Сахалинец».