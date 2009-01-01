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    «Решение не пришло спонтанно». Еременко объяснил расторжение контракта с «Ростовом»

    Полузащитник «Ростова» Роман Еременко прокомментировал уход из команды.

    «Я хочу поблагодарить ФК «Ростов» за проявленный ко мне интерес, руководство клуба и тренерский штаб — за доверие. Спасибо партнерам по команде, медицинскому и обслуживающему персоналу, работникам базы. Мы многое прошли вместе, и это останется со мной навсегда. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков ФК «Ростов» за их сумасшедшую поддержку и преданность команде. Хотелось бы сразу остановить слухи и домыслы о причине расторжения контракта.

    При подписании контракта у нас была договоренность с президентом клуба Арташесом Владимировичем Арутюнянцем о возможностях досрочного прекращения трудового соглашения по обоюдному согласию по нескольким причинам, одной из причин была по семейным обстоятельствам. Решение не пришло спонтанно, и я очень благодарен клубу за понимание. Для меня семья превыше всего, поэтому я возвращаюсь в Финляндию. Хочу пожелать «Ростову» удачи во всем», – говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».

    • В составе «Ростова» Роман провел 47 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.
    • Еременко выступал за «Ростов» с января 2019 года.
    • Контракт между сторонами был рассчитан до 2023 года.

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    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 13:34
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2023

      ALEX ML 29 минут назад

      начнет ганджубас дуть

      0
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      Рейтинг: +3

      dazo31 1 час назад

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      -1
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      Рейтинг: +7455

      Вомбат 1 час назад

      В его словах о возвращении в Финляндию разрешите усомниться. Зачем ему туда возврашаться, если он там и так живет с декабря 2020? На мой взгляд, человек просто решил завершить карьеру из-за того, что поездка по маршруту Ростов-Хельсинки стала очень сложным делом. Хоть он уже и переболел короной, все равно тесты заставляют сдавать в обе стороны. И насчетов перелетов надо с консульством договариваться, ибо рейсовые самолеты летают редко.

      1
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      Рейтинг: +4381

      Cleaner 1 час назад

      Жена запилила. По другому не объяснить. А потом будет пилить, что денег нет.

      0
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      Рейтинг: +20153

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Жаль, что не доиграл сезон.( С Ерёменко Ростов был бы посильнее. "*

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      Рейтинг: +4214

      Виталий Орехов > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      В каком месте?!

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      Рейтинг: +20153

      DOCTOR PENALTY > Виталий Орехов 35 минут назад

      В середине поля... Ты считаешь он совсем скурвился? Вроде не было такой информации.

      0
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      Рейтинг: -712

      СуперПАВ9 1 час назад

      Ну и зря Финляндия не уровень

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      Рейтинг: +1145

      ruded 1 час назад

      где же всплывет любитель халявных денежек?

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