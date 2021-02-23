«Решение не пришло спонтанно». Еременко объяснил расторжение контракта с «Ростовом»

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко прокомментировал уход из команды.

«Я хочу поблагодарить ФК «Ростов» за проявленный ко мне интерес, руководство клуба и тренерский штаб — за доверие. Спасибо партнерам по команде, медицинскому и обслуживающему персоналу, работникам базы. Мы многое прошли вместе, и это останется со мной навсегда. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков ФК «Ростов» за их сумасшедшую поддержку и преданность команде. Хотелось бы сразу остановить слухи и домыслы о причине расторжения контракта.

При подписании контракта у нас была договоренность с президентом клуба Арташесом Владимировичем Арутюнянцем о возможностях досрочного прекращения трудового соглашения по обоюдному согласию по нескольким причинам, одной из причин была по семейным обстоятельствам. Решение не пришло спонтанно, и я очень благодарен клубу за понимание. Для меня семья превыше всего, поэтому я возвращаюсь в Финляндию. Хочу пожелать «Ростову» удачи во всем», – говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».