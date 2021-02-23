«Ростов» объявил об уходе Еременко

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко ушел из команды, сообщает пресс-служба ростовского клуба.

«Роман Еременко покидает футбольный клуб «Ростов». Контракт с полузащитником прекращeн по обоюдному согласию сторон», – говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».