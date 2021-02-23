«Ростов» объявил об уходе Еременко

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко ушел из команды, сообщает пресс-служба ростовского клуба.
«Роман Еременко покидает футбольный клуб «Ростов». Контракт с полузащитником прекращeн по обоюдному согласию сторон», – говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».
- В составе «Ростова» Роман провел 47 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.
- Еременко выступал за «Ростов» с января 2019 года.
- Контракт между сторонами был рассчитан до 2023 года.
Источник: твиттер «Ростова»