Аршавин: «Сильно удивлюсь, если «Тамбов» выиграет больше, чем одну игру»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о ситуации с «Тамбовом».

«Плохо, что такая ситуация сложилась. Не нам решать, кто виноват и почему. Мне понравилось, как РФС попытался [спасти клуб]. Они были готовы дать денег вперед и попросили губернатора вложить деньги в детский футбол. Считаю, что это классное решение. Хотя, по-моему, губернатор в итоге не доехал.

РПЛ – тоже молодцы. Объединились руководители и делают все, чтобы спасти «Тамбов». Предлагали разные варианты, дают команде игроков. Здорово, что сохранили целостность. С другой стороны, я сильно удивлюсь, если за эти полсезона «Тамбов» выиграет больше, чем одну игру.

Любая такая команда – это удар по имиджу лиги. Когда «Тосно» выигрывает Кубок России, а потом команда исчезает – это плохой знак для нашего футбола. Тот же «Амкар», может быть, звезд с неба не хватал, но имел хорошую команду, был крепким середняком. Исчезновение таких клубов оставляет негативный след в российском футболе», – сказал Аршавин.

По итогам 19 туров «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

На прошлой неделе клубу разблокировали счета и временно сняли запрет на обновление заявки.

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