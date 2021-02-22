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  • Худяков: «Тамбов» сможет остаться в РПЛ только если найдется инвестор»

Худяков: «Тамбов» сможет остаться в РПЛ только если найдется инвестор»

22 февраля 2021, 20:46
3

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков высказался о перспективах клуба на будущее.

– Вы действительно верите в то, что можете остаться в Премьер-лиге?

– Надо смотреть на вещи реально. Остаться в Премьер-лиге на будущий сезон можно только при одном условии. Если за эти три месяца найдется спонсор, инвестор, которому будет интересна команда и который готов покрыть все долги.

– А если нет?

– Конечно, тогда команда по окончании сезона снимется, и если финансовая ситуация в корне не изменится, то клуб ждет банкротство. Но мы все-таки надеемся, что до этого не дойдет. Поэтому и пытаемся доиграть сезон.

Нам важны эти месяцы, чтобы найти инвестора. Будем использовать любой шанс, возможность, чтобы «Тамбов» не исчез с футбольной карты, как в свое время «Амкар», «Тосно».

Да, можно было бы теоретически и сейчас черту подвести под нашим клубом. Но мы по-прежнему верим, что «Тамбов» будет жить. Большое спасибо хочется сказать РФС и РПЛ. Они очень многое сделали, чтобы мы продолжили сезон.

– То есть вы допускаете такой сюрреализм: «Тамбов» по спортивному принципу остается в Премьер-лиге и исчезает?

– Нужно оставаться реалистами. Все может быть... Повторяю, нам нужно доиграть сезон, чтобы зацепиться за шанс.

  • По итогам 19 туров «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
  • На прошлой неделе клубу разблокировали счета и временно сняли запрет на обновление заявки.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (3)
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Валерий2705
1614025845
Да какой остаться в РФПЛ? С ума сошли? Если Тамбов изначально своим составом смог наиграть только на зону вылета, то сейчас то чего ждать? Пусть хоть 2 спонсора найдутся, хотя такого не будет, это Тамбову не поможет.
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Venom888
1614032539
И снова, здрасти...
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portero
1614062377
Штабу руководителей, директоров и прочих менеджеров не хватает денег... про игроков эти чинуши и не думают, им бабла надо освоить как можно больше...
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