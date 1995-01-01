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    Худяков: «Тамбов» сможет остаться в РПЛ только если найдется инвестор»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков высказался о перспективах клуба на будущее.

    – Вы действительно верите в то, что можете остаться в Премьер-лиге?

    – Надо смотреть на вещи реально. Остаться в Премьер-лиге на будущий сезон можно только при одном условии. Если за эти три месяца найдется спонсор, инвестор, которому будет интересна команда и который готов покрыть все долги.

    – А если нет?

    – Конечно, тогда команда по окончании сезона снимется, и если финансовая ситуация в корне не изменится, то клуб ждет банкротство. Но мы все-таки надеемся, что до этого не дойдет. Поэтому и пытаемся доиграть сезон.

    Нам важны эти месяцы, чтобы найти инвестора. Будем использовать любой шанс, возможность, чтобы «Тамбов» не исчез с футбольной карты, как в свое время «Амкар», «Тосно».

    Да, можно было бы теоретически и сейчас черту подвести под нашим клубом. Но мы по-прежнему верим, что «Тамбов» будет жить. Большое спасибо хочется сказать РФС и РПЛ. Они очень многое сделали, чтобы мы продолжили сезон.

    – То есть вы допускаете такой сюрреализм: «Тамбов» по спортивному принципу остается в Премьер-лиге и исчезает?

    – Нужно оставаться реалистами. Все может быть... Повторяю, нам нужно доиграть сезон, чтобы зацепиться за шанс.

    • По итогам 19 туров «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
    • На прошлой неделе клубу разблокировали счета и временно сняли запрет на обновление заявки.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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