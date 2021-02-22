Примера. «Атлетик» сыграл вничью с «Вильярреалом», «Реал Сосьедад» разгромил «Алавес»

«Атлетик» сыграл вничью с «Вильярреалом» (1:1) в матче 24-го тура Примеры. Клуб из Бильбао потерпел одно поражение в 11 последних матчах.

«Реал Сосьедад» разгромил «Алавес» со счетом 4:0. Хет-трик оформил шведский форвард Александр Исак.

Чемпионат Испания. Примера. 24-й тур

Атлетик – Вильярреал – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Морено, 16; 1:1 – Беренгер, 44.

Реал Сосьедад – Алавес – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Исак, 41; 2:0 – Исак, 49; 3:0 – Исак, 62; 4:0 – Порту, 73.

Уэска – Гранада – 3:2 (3:1)

Голы: 0:1 – Кина, 8; 1:1 – Эскриче, 31; 2:1 – Пулидо, 39; 3:1 – Фульке (автогол), 44; 3:2 – Соро, 59.

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