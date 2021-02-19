«Лион» забил «Бресту» после неудачного дриблинга вратаря Сибуа в своей штрафной

В эти минуты проходит матч 26-го тура чемпионата Франции между «Брестом» и «Лионом». Первый гол гости забили на девятой минуте – отличился бразилец Лукас Пакета.
Он воспользовался неудачным дриблингом вратаря соперников Себастьена Сибуа. Видео доступно ниже.
- В случае победы «Лион» поднимется на 1-е место.
- «Брест» занимает 12-е место.
- Вратарю Сибуа 22 года, он воспитанник «ПСЖ», дважды выигрывал Лигу 1.
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Источник: твиттер «Матч Премьер»