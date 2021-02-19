«Лион» забил «Бресту» после неудачного дриблинга вратаря Сибуа в своей штрафной

В эти минуты проходит матч 26-го тура чемпионата Франции между «Брестом» и «Лионом». Первый гол гости забили на девятой минуте – отличился бразилец Лукас Пакета.

Он воспользовался неудачным дриблингом вратаря соперников Себастьена Сибуа. Видео доступно ниже.

В случае победы «Лион» поднимется на 1-е место.

«Брест» занимает 12-е место.

Вратарю Сибуа 22 года, он воспитанник «ПСЖ», дважды выигрывал Лигу 1.