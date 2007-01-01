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    Клубы Бундеслиги поддержали игроков, опасающихся сделать каминг-аут

    Несколько клубов Бундеслиги выступили в поддержку футболистов, желающих, но опасающихся сделать каминг-аут. Под открытым письмом в журнале 11 Freunde подписались шесть команд: «Боруссия» Д, «Боруссия» М, «Хоффенхайм», «Вердер», «Шальке», «Фрайбург».

    «В 2021 году в профессиональном футболе Германии нет ни одного футболиста, который признался бы в нетрадиционной сексуальной ориентации. Это свободный выбор каждого. Но любой игрок, захотевший сделать каминг-аут, должен знать, что мы его поддержим», – сказано в заявлении в журнале.

    • Под ним подписались и некоторые игроки Бундеслиги: Никлас Штарк, Макс Крузе, Йонас Хектор.
    • Есть подписи и футболисток сборной Германии.
    • Известно, что как минимум 1 гей есть в АПЛ. В прошлом году он написал анонимную статью в британском издании.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: 11 Freunde

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6379

      Puddle 55 секунд назад

      Борат на этом сайте постоянно делает камминг-аут

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      Рейтинг: +764

      Радио1000шумеров 40 минут назад

      Идеальный игрок бундеслиги-2050: черный трансгендер-гермафродит с тремя мужьями из Африки и Ближнего Востока, усыновивший(шая?) семью пауков-людоедов из Полинезии)

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      Рейтинг: +593

      rammax fcsm 52 минуты назад

      ХВАТИТ УНИЖАТЬСЯ.... хватит мечтать о пи.дорской лояльности и пи.дорских бабках, ПОДУМАЙТЕ О СОБСТВЕННОМ ДОСТОИНСТВЕ И ГОРДОСТИ!!! ради грязных извращенцев и выродков вы унижаете 99% своих фанатов!! ПОЗОР!!!

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