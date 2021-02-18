Клубы Бундеслиги поддержали игроков, опасающихся сделать каминг-аут

Несколько клубов Бундеслиги выступили в поддержку футболистов, желающих, но опасающихся сделать каминг-аут. Под открытым письмом в журнале 11 Freunde подписались шесть команд: «Боруссия» Д, «Боруссия» М, «Хоффенхайм», «Вердер», «Шальке», «Фрайбург».

«В 2021 году в профессиональном футболе Германии нет ни одного футболиста, который признался бы в нетрадиционной сексуальной ориентации. Это свободный выбор каждого. Но любой игрок, захотевший сделать каминг-аут, должен знать, что мы его поддержим», – сказано в заявлении в журнале.