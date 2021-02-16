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  • Слуцкий: «Ни при каких обстоятельствах не желаю Головину выступать в чемпионате России»

Слуцкий: «Ни при каких обстоятельствах не желаю Головину выступать в чемпионате России»

16 февраля 2021, 18:58
16

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий призвал полузащитника «Монако» Александра Головина не возвращаться играть на родину. Они вместе работали в ЦСКА.

«Мартину Эдегору точно ни при каких обстоятельствах не желаю выступать в чемпионате России. Как и Головину. Он играет в «Монако», его там ценят. К сожалению, он попал в команду, когда та играла в Лиге чемпионов, а потом всe пошло вниз. Он уже устал учить имена новых тренеров. Это тяжело, а Саша зависимый от игровой модели футболист.

И всe же его международная карьера развивается. Если «Монако» сможет закончить один из ближайших сезонов в зоне Лиги чемпионов, у Головина ещe будет время для шага в большой европейский клуб», – полагает Слуцкий.

  • «Монако» купил Головина у ЦСКА в 2018 году за 30 миллионов евро.
  • Под руководством Слуцкого Головин играл на Евро-2016.
  • «Рубин» Слуцкого идет в РПЛ 9-м.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Монако Рубин Головин Александр Слуцкий Леонид
Комментарии (16)
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Валерий2705
1613496238
Как же вы з.а.е.б.а.л.и облизывать Головина. Да он неплохой игрок, да наверное лучший русский на данный момент, и в РПЛ ему действительно возвращаться не нужно. Но! До хорошего европейского клуба ему ещё как до Пекина раком, он даже в Монако не железный игрок старта, забивает, отдаёт, но в большинстве своём это игры не с самыми сильными командами. Таких только в лиге 1 человек 10-15 наберётся и отнюдь не каждый из них попадёт в топ клуб. А Слуцкер бы вообще не п.и.з.д.е.л, ведь по сути он о.б.с.и.р.а.е.т ту лигу которая его кормит. Что же ты таком слабом чемпионате даже не в тройке за счёт тренерского гения?
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NewLife
1613499496
Он что спрашивал у Слуцкера совет ?
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general.lizyukov
1613504646
Да вернётся, куда он денется. Год-два побудет перспективным, результата не будет - поедет классом ниже, ну а куда там ниже, и так во Франции играет. Чтобы он за 300 тысяч играл? Да фиг там, вернётся на полтора-два ляма и будет пешедралить. Что мы, не видели их, отъезжанцев? Только Пашка до последнего цеплялся. А из вернувшихся до сих пор пашет только Юра.
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sined1951
1613549890
Слуцкий уже порядком надоел. Постоянно хаит наш чемпионат, зачем он сам сюда вернулся из Нидерландов, Видно он больше нигде не нужен.
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paracetamol
1613554827
Ну ты и патриот, г. Слуцкер!
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neveldomha
1613564810
Можно ему еще пожелать не играть в Барселоне.
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вальтер 79
1613571397
правильно говорит потому что рпл такое днище
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