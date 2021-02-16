Слуцкий: «Ни при каких обстоятельствах не желаю Головину выступать в чемпионате России»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий призвал полузащитника «Монако» Александра Головина не возвращаться играть на родину. Они вместе работали в ЦСКА.

«Мартину Эдегору точно ни при каких обстоятельствах не желаю выступать в чемпионате России. Как и Головину. Он играет в «Монако», его там ценят. К сожалению, он попал в команду, когда та играла в Лиге чемпионов, а потом всe пошло вниз. Он уже устал учить имена новых тренеров. Это тяжело, а Саша зависимый от игровой модели футболист.

И всe же его международная карьера развивается. Если «Монако» сможет закончить один из ближайших сезонов в зоне Лиги чемпионов, у Головина ещe будет время для шага в большой европейский клуб», – полагает Слуцкий.