Клубы РПЛ одобрили введение дополнительной замены по подозрению на ЧМТ

Как и ожидалось, общее собрание РПЛ одобрило нововведение в регламенте в виде дополнительной замены. Ее можно будет проводить, если у игрока есть подозрение на черепно-мозговую травму.

«Поправки должны быть внесены в регламент после утверждения исполкомом РФС.

Дополнительную замену разрешено провести независимо от числа уже проведeнных замен. Если команда принимает решение о такой замене, еe представитель должен уведомить главного или резервного арбитра и использовать форму для замены специального цвета. Заменeнный игрок не может дальше участвовать в матче», – пояснили в РПЛ.