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    Клубы РПЛ одобрили введение дополнительной замены по подозрению на ЧМТ

    Как и ожидалось, общее собрание РПЛ одобрило нововведение в регламенте в виде дополнительной замены. Ее можно будет проводить, если у игрока есть подозрение на черепно-мозговую травму.

    «Поправки должны быть внесены в регламент после утверждения исполкомом РФС.

    Дополнительную замену разрешено провести независимо от числа уже проведeнных замен. Если команда принимает решение о такой замене, еe представитель должен уведомить главного или резервного арбитра и использовать форму для замены специального цвета. Заменeнный игрок не может дальше участвовать в матче», – пояснили в РПЛ.

    • Дополнительную замену по сотрясению мозга протестировали на клубном чемпионате мира, который состоялся в феврале.
    • Турнир в РПЛ возобновится на следующей неделе.
    • В чемпионате лидирует «Зенит».

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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