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  • Клубы РПЛ одобрили введение дополнительной замены по подозрению на ЧМТ

Клубы РПЛ одобрили введение дополнительной замены по подозрению на ЧМТ

16 февраля 2021, 13:52
5

Как и ожидалось, общее собрание РПЛ одобрило нововведение в регламенте в виде дополнительной замены. Ее можно будет проводить, если у игрока есть подозрение на черепно-мозговую травму.

«Поправки должны быть внесены в регламент после утверждения исполкомом РФС.

Дополнительную замену разрешено провести независимо от числа уже проведeнных замен. Если команда принимает решение о такой замене, еe представитель должен уведомить главного или резервного арбитра и использовать форму для замены специального цвета. Заменeнный игрок не может дальше участвовать в матче», – пояснили в РПЛ.

  • Дополнительную замену по сотрясению мозга протестировали на клубном чемпионате мира, который состоялся в феврале.
  • Турнир в РПЛ возобновится на следующей неделе.
  • В чемпионате лидирует «Зенит».

Источник: телеграм-канал РПЛ
Россия. Премьер-лига
Комментарии (5)
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mamba9090909
1613479591
"Химический ожог глаз" Шунина 2))
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Plyash
1613480708
Это приведёт к спекуляции травмы игроками.Игрока заменят,а он на следующей игре или через одну выйдет на поле.
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Михаил_Боярский
1613482201
Там вон у _матрикса_ и херектора84 черепные травмы. замените их.))
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paracetamol
1613555186
В этом случае Черчесова надо заменит навсегда!
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zigbert
1613566926
А других травм кроме черепно-мозговой разве нет?
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