РПЛ планирует ввести дополнительную замену по сотрясению мозга

и как точно будут определять есть ли у игрока сотрясение или нет, а мед служба клуба конечно же скажет что есть подозрение
Вслед за общемировой инициативой правило дополнительной замены может появиться в РПЛ. Ее можно будет производить вне зависимости от количества уже сделанных замен, если у футболиста есть признаки сотрясения мозга.
«Во вторник состоялось совместное совещание РПЛ и медицинского комитета РФС. На нeм обсуждалась инициатива Совета футбольных ассоциаций (IFAB) о введении дополнительной замены в случае подозрения на сотрясение мозга у игрока.
В ближайшее время медицинский комитет представит свои предложения о порядке внедрения изменений, чтобы к возобновлению сезона-2020/21 внести соответствующие поправки в действующие регламенты», – анонсировала РПЛ.
- Дополнительную замену по сотрясению мозга протестируют на клубном чемпионате мира, который состоится в феврале.
- Турнир в РПЛ возобновится в последней декаде февраля.
- В чемпионате лидирует «Зенит».