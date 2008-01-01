Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

    РПЛ планирует ввести дополнительную замену по сотрясению мозга

    Вслед за общемировой инициативой правило дополнительной замены может появиться в РПЛ. Ее можно будет производить вне зависимости от количества уже сделанных замен, если у футболиста есть признаки сотрясения мозга.

    «Во вторник состоялось совместное совещание РПЛ и медицинского комитета РФС. На нeм обсуждалась инициатива Совета футбольных ассоциаций (IFAB) о введении дополнительной замены в случае подозрения на сотрясение мозга у игрока.

    В ближайшее время медицинский комитет представит свои предложения о порядке внедрения изменений, чтобы к возобновлению сезона-2020/21 внести соответствующие поправки в действующие регламенты», – анонсировала РПЛ.

    • Дополнительную замену по сотрясению мозга протестируют на клубном чемпионате мира, который состоится в феврале.
    • Турнир в РПЛ возобновится в последней декаде февраля.
    • В чемпионате лидирует «Зенит».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:31
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5619

      серега кашин 17 минут назад

      и как точно будут определять есть ли у игрока сотрясение или нет, а мед служба клуба конечно же скажет что есть подозрение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3568

      mamba9090909 1 час назад

      Теперь, чтобы сделать дополнительную замену, достаточно упасть в обморок от соприкосновения с соперником. Как химический ожог глаз у Шунина, в одном из матчей Динамо.)))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81923
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru