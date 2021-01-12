РПЛ планирует ввести дополнительную замену по сотрясению мозга

Вслед за общемировой инициативой правило дополнительной замены может появиться в РПЛ. Ее можно будет производить вне зависимости от количества уже сделанных замен, если у футболиста есть признаки сотрясения мозга.

«Во вторник состоялось совместное совещание РПЛ и медицинского комитета РФС. На нeм обсуждалась инициатива Совета футбольных ассоциаций (IFAB) о введении дополнительной замены в случае подозрения на сотрясение мозга у игрока.

В ближайшее время медицинский комитет представит свои предложения о порядке внедрения изменений, чтобы к возобновлению сезона-2020/21 внести соответствующие поправки в действующие регламенты», – анонсировала РПЛ.