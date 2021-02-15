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  • Ганец Якубу хочет выступать за Украину. Он может стать первым темнокожим игроком в истории сборной

Ганец Якубу хочет выступать за Украину. Он может стать первым темнокожим игроком в истории сборной

15 февраля 2021, 18:59
3

Ганский правый защитник «Ворсклы» Наджиб Якубу рассказал, что хочет играть за сборную Украины.

– Ты из Ганы и хочешь играть за сборную Украины?

– Да, первый темнокожий игрок. Я хочу. Если есть такая возможность – конечно, я согласен.

– Почему ты решил сказать это?

– Я просто хочу. Мне нравится здесь. Украина – мой второй дом. Гана – мой дом, где я вырос.

– Если через три года тебя позовут, согласишься?

– Да, нет пути назад.

  • 20-летний Якубу вызывался в сборные Ганы U-17 и U-20.
  • Якубу играет в Украине с сентября 2018-го.
  • Для получения гражданства нужно прожить в стране пять лет.

Источник: Tribuna.com
Украина. Премьер-лига Украина Ворскла Якубу Наджиб
Комментарии (3)
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Дядя Серёжа
1613438016
Копчёное сало - тоже вариант.
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Hektor 84
1613471275
Он так отвечает как будто вопрос уже решен
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