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    Ганец Якубу хочет выступать за Украину. Он может стать первым темнокожим игроком в истории сборной

    Ганский правый защитник «Ворсклы» Наджиб Якубу рассказал, что хочет играть за сборную Украины.

    – Ты из Ганы и хочешь играть за сборную Украины?

    – Да, первый темнокожий игрок. Я хочу. Если есть такая возможность – конечно, я согласен.

    – Почему ты решил сказать это?

    – Я просто хочу. Мне нравится здесь. Украина – мой второй дом. Гана – мой дом, где я вырос.

    – Если через три года тебя позовут, согласишься?

    – Да, нет пути назад.

    • 20-летний Якубу вызывался в сборные Ганы U-17 и U-20.
    • Якубу играет в Украине с сентября 2018-го.
    • Для получения гражданства нужно прожить в стране пять лет.

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    Источник: Tribuna.com

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      KLIM777 53 минуты назад

      ахахахаха

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