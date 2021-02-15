Ганец Якубу хочет выступать за Украину. Он может стать первым темнокожим игроком в истории сборной

Ганский правый защитник «Ворсклы» Наджиб Якубу рассказал, что хочет играть за сборную Украины.

– Ты из Ганы и хочешь играть за сборную Украины?

– Да, первый темнокожий игрок. Я хочу. Если есть такая возможность – конечно, я согласен.

– Почему ты решил сказать это?

– Я просто хочу. Мне нравится здесь. Украина – мой второй дом. Гана – мой дом, где я вырос.

– Если через три года тебя позовут, согласишься?

– Да, нет пути назад.