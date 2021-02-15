Ганец Якубу хочет выступать за Украину. Он может стать первым темнокожим игроком в истории сборной

Ганский правый защитник «Ворсклы» Наджиб Якубу рассказал, что хочет играть за сборную Украины.
– Ты из Ганы и хочешь играть за сборную Украины?
– Да, первый темнокожий игрок. Я хочу. Если есть такая возможность – конечно, я согласен.
– Почему ты решил сказать это?
– Я просто хочу. Мне нравится здесь. Украина – мой второй дом. Гана – мой дом, где я вырос.
– Если через три года тебя позовут, согласишься?
– Да, нет пути назад.
- 20-летний Якубу вызывался в сборные Ганы U-17 и U-20.
- Якубу играет в Украине с сентября 2018-го.
- Для получения гражданства нужно прожить в стране пять лет.
Источник: Tribuna.com